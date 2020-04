Barbara De Santi sfida la censura: si spoglia nuda: "Vediamo se la cancellano"

Barbara De Santi è tornata a provocare e a far sussultare i perbenisti e i moralisti del mondo web mostrandosi effetto total nude su Instagram. L'insegnante di Mantova è nota al pubblico per essere una delle dame del Trono over di Uomini e Donne. Spirito ribelle e anticonformista, il volto del datng show di Maria De Filippi continua a far parlare di se e a sollevare un vespaio polemico. Anche fuori dallo studio del programma di Canale 5, la dama stupisce e agita le acque. La De Santi di recente si è calata nei panni di scrittrice dando alle stampe un libro dal titolo alquanto provocatorio " Fare l’amore come una escort ", che ha creato un polverone mediatico. Ebbene la frizzante dama nelle ultime ore è finita nuovamente nell'occhio del ciclone e sotto inquisizione per uno scatto hard ad alto tasso erotico che ha sconvolto il popolo web. Barbara De Santi con il suo temperamento caliente ha reso piccanti le puntate del Trono over di Uomini e Donne. E l'ultimo exploit scegliendo di denudarsi e farsi ammirare con le sue grazie al naturale in tutta la sua avvenenza rientra nelle sue "uscite" originali che "spaccano". Apparire senza veli completamente nuda è l'ennesima provocazione della dama di ricercare visibilità in rete e sui media?

La Dama osa su Instagram: sfida la censura mostrandosi senza veli

Ritenta la sorte Barbara De Santi sfidando la censura sul web. L'insegnante mantonava torna a far gridare allo scandalo per aver pubblicato uno scatto a luci rosse su Instagram. Si, perché la immagine osé era già stata messa sotto accusa proprio un anno fa quando dopo alcune segnalazioni era stata rimossa dalla piattaforma IG. La cinquantenne mantovana finita nel mirino degli hater non aveva affatto accettato l'amara sentenza, e aveva fatto sentire la sua voce: " Possibile che la gente sia tanto invidiosa da segnalare questa mia foto e spingere Instagram a togliermela dal profilo ", aveva tuonato la dama sul web. A distanza di un anno esatto l’insegnante e tornata a far tremare la censura e a provocare la critica pungente degli hater, decidendo di riproporre nuovamente il ritratto stile "nature".

All'epoca la De Santi si immortalò in una posa bollente: completamente nuda con indosso soltanto gli slip e un orologio. Al di là dell'esperienza televisiva a Uomini e Donne, Barbara De Santi sta esplorando nuovi lidi per spiccare il volo in altri settori del mondo dello spettacolo. Di recente, infatti, ha fondato una band musicale e pubblicato una canzone, poi il passaggio come scrittrice, e, adesso, si propone come modella. Nelle ultime ore ha esibito il suo corpo sensuale in una misa originale e controcorrente: spogliata di tutti i suoi vestiti si è mostrata nuda. E dopo il post bollente e la posa hot Barbara De Santi sfida ulteriomente il web commentando la foto con una frase altrettanto provocatoria che sobilla gli animi.

Anche in questa occasione la dama del Trono over appare vestita solo della sua pelle, del tutto nuda, a eccezione delle parti più osé coperte da un sexy perizoma e il seno prosperoso avvolto nelle sue mani. Lo scatto rende giustizia al fisico pazzesco e longilineo della formosa De Santi. Ma la bellezza dell'immagine artistca, come suole definirla lei, è stata subissata da un'ondata polemica denigratoria. Nonostante le critiche accese e le accuse pesanti che avevano indignato e fatto infuriare la bella mantovana, la foto discussa ha fatto nuovamente capolino sui social. " Io ci riprovo, vediamo se stavolta questa foto rimarrà tra i miei post o verrà cancellata nuovamente ", ha scritto l'insegnante a corredo del suo nudo "artistico" a mo' di sfida ai suoi fan.

Bissando il precendente episodio scandalistico, anche in questa circostanza la foto a tinte hard ha surriscaldato gli animi e acceso la diatriba a colpi di click. I fan del popolare programma televisivo hanno espresso il loro parere riguardo la reale portata artistica o, al contrario, impudica del ritratto senza veli della dama di Uomini e Donne. Il pubblico si è diviso tra coloro che condannano la scelta azzardata della De Santi in quanto insegnante di disdegnare la pubblicazione di foto oscene sul web. In molti l'hanno additata di opportunismo, accusandola di mero esibizionismo. E, dall'altro versante, per la gioia della donna, il post ha collezionato anche una marea di apprezzamenti attraverso i quali i follower hanno lodato la posa audace e le curve mozzafiato della mora mantovana. Per fortuna che la santa inquisizione e il peccato di eresia non siano più in vigore.