UeD, Barbara De Santi provoca: "Fare l'amore come una escort"

Barbara De Santi si è cimentata in un impresa letteraria, partorendo un libro dal titolo provocatorio che fa tremare i perbenisti: "Fare l’amore come una escort". Nel suo racconto d'impronta autobiografica, la dama del Trono Over di Uomini e Donne riporta vari aneddoti personali che attingono alla sua vita privata e familiare. E, poi, l'insegnante svela delle chicche piccanti in fatto di uomini dopo la sua full immersion nella vita outsider di alcune escort. Dopo l'esplorazione del mondo musicale con l'incisione del suo primo singolo, Barbara De Santi si è calata nei panni di scrittrice. Il volto del dating show di Maria De Filippi si è raccontata a cuore aperto in un’intervista concessa al magazine ufficiale del programma di Canale 5, in cui ha ripercorso i passaggi cruciali della sua ultima fatica editoriale.

La dama ha spiegato che la sua opera è una sorta di resoconto di tutti gli uomini con cui ha avuto una relazione amorosa. Ha fatto sapere, inoltre, che la stesura del libro, inziata due anni fa, ha subito un processo di modellazione nel tempo. L'episodio che ha dato una svolta radicale al manoscritto è stato l'incontro della maestra con alcune donne di professione escort, che le hanno svelato tanti segreti in fatto di uomini. Consigli per lei molto illuminanti. L'esperienza ravvicinata con questo mondo ambiguo, le ha permeso di fare un auto analisi sul suo rapporto sfortunato con gli uomini, e dei motivi che li spingono a fuggire lontano da lei.

Barbara De Santi e i segreti sugli uomini e l'amore delle escort

Barbara De Santi dopo l'avventura come cantante provetta si è lanciata in campo editoriale con la pubblicazione del suo primo libro intitolato: "Fare l’amore come una escort. La mia storia raccontata attraverso gli uomini e le donne che ho incontrato". Il racconto si snoda attorno ai temi della sfera privata e sentimentale della dama di Uomini e Donne, usufruendo del contributo oratorio di alcune escort, che le hanno dischiuso una realtà segreta e incofessabile sugli uomini. " I primi capitoli del libro avevo iniziato a scriverli anni fa, parlando degli uomini che frequentavo ", le parole della De Santi al magazine Uomini e Donne. Poi la confessione si fa più profonda: " Poi qualche mese fa sono entrata in contatto con alcune donne che si definiscono 'escort' che finalmente mi hanno fatto capire perché io perda uomini per strada ". Questo contatto intimo con le ragazze che vendono il proprio corpo è stato rivelatore, facendole cambiare idea sulla direzione da imprimere al testo in cantiere.

Per quanto riguarda il titolo osè del suo libro fresco di stampa, l'insegnante ha spiegato che la scelta è dettata dalla voglia di provocazione. " Così è nato il libro, soprattutto il titolo del libro che ovviamente è una provocazione. Fondamentalmente nel libro parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto. Sono andata a toccare argomenti anche molto intimi del mio percorso, parlo della mia famiglia, delle amicizie che ho perso e così via ", è il racconto privato che Barbara De Santi rivela a Uomini e Donne Magazine. Nella stessa intervista la dama storica del Trono Over accenna alla fine della storia con Michele Cesarini, conosciuto nello studio del dating show di Maria De Filippi.