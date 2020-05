Uomini e Donne, il 26enne che corteggia Gemma Galgani è gay?

Per qualche settimana Uomini e Donne è andato in onda in una versione inedita che ha coinvolto Gemma Galgani e Giovanna Abate, che hanno avuto modo di conoscere i loro corteggiatori solo via chat, senza conoscerne la vera identità.

Tra questi si è messo in evidenza tale Sirius, 26enne che ha manifestato una particolare attrazione per la dama del trono over scatenando sin da subito i dubbi di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Come può un ragazzo così giovane interessarsi ad una donna di più di 40 anni più grande di lui? Si sono domandati gli opinionisti e il pubblico di Uomini e Donne iniziando a scatenare le prime polemiche. Il ritorno in onda della versione classica del programma, quindi, ha permesso a Gemma di conoscere personalmente il suo giovanissimo spasimante e, sin dalla sua prima apparizione negli studi Mediaset, il popolo della rete è andato alla ricerca della vera identità di Sirius e di prove ed indizi che potessero confermare i dubbi di molti sul suo vero intento in trasmissione.

Dopo poche ore, infatti, si è scoperto che il vero nome del giovane è Nicola Vivarelli e, spulciando sui profili social, si sono scoperti alcuni “altarini”. Il modello e ufficiale della marina, che appartiene ad una agenzia di cui ha subito eliminato i contatti, pare abbia già tentato di approdare a Uomini e Donne in passato, ma non sarebbe riuscito nel suo intento. È stata la ex fidanzata Chiara Vannucci, infatti, a raccontare a Fanpage di non essere affatto certa del vero interesse di Vivarelli nei confronti della Galgani. “ Credo punti più alle telecamere, avevamo già fatto un provino per la trasmissione ”, ha svelato la giovane che non frequenta più Nicola da lungo tempo.

Intanto, a discapito del nuovo – e chiacchierato – corteggiatore di Gemma sono stati scovati un profilo social secondario e alcune dichiarazioni rilasciate in rete che farebbero pensare ad un passato “oscuro”. “ Sono gay ”, ha scritto Vivarelli in risposta al commento di un amico, mentre tra i numerosi tag presenti nelle sue foto si nota un grande uso di “gay”, “gay pride” e “omosessuale”. Sono bastate queste prove, dunque, a far pensare alla rete che Nicola non sia affatto interessato a Gemma, bensì alla notorietà che Uomini e Donne potrebbe regalargli. Come la prenderà, dunque, la Galgani? E, soprattutto, come approfondirà la questione Maria De Filippi?