Uomini e donne, Anna Munafò aspetta un bambino: "Nascerà a giugno"

La pandemia di Coronavirus , che ha colpito il Bel Paese e continua a registrare significativi aumenti di vittime e contagiati, desta molta preoccupazione, non solo per la gente comune. Molti vip hanno invitato tutti, attraverso i social, a fare prevenzione del rischio di contagio dal Covid-19. E c'è anche chi, tra i telespettatori, in rete si chiede quali siano le sorti dei programmi TV più amati, tra cui Uomini e donne. Nelle ultime ore, il dating-show di Maria De Filippi è al centro dell'attenzione mediatica per un importante annuncio lanciato da una delle sue storiche protagoniste. Ai tempi del Coronavirus, l'ex tronista originaria di Milazzo, Anna Munafò, ha fatto sapere che aspetta un bambino in un'intervista inedita concessa a Uomini e donne magazine.

Incalzata dalle domande del settimanale del dating-show di Canale 5, ha, in particolare, reso noto di aver scoperto la sua gravidanza lo scorso mese di ottobre, due giorni dopo un incontro avuto con un'amica. In cui le due avevano scherzato sull'ipotesi che lei potesse essere incinta. E dopo aver effettuato il test di gravidanza, risultato positivo, Anna ha impacchettato l'esito dello stesso per poi regalarlo al suo amato sposo, Giuseppe. "Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo l’hai fatto tu a me”, ed è con queste parole che ha dato il lieto annuncio alla sua dolce metà.

Nel corso della sua ultima intervista concessa alla nota fonte, ha rivelato anche dei dettagli concernenti la sua gravidanza, tra cui il sesso del nascituro: “Sarà un maschietto e nascerà a giugno”.

Anna Munafò seconda a Miss Italia

Anna Munafò è reduce dal suo matrimonio con Peppe Saporita, celebratosi a Milazzo (Sicilia, ndr) il 31 dicembre 2019. L'ormai ex volto Mediaset partecipava nei panni di tronista a Uomini e donne nel 2014 e nel 2005, all'età di 19 anni, partecipò al concorso di Miss Italia, dove si classificò al secondo posto e vinse la fascia di Miss Miluna.

Nella descrizione di uno dei suoi ultimi post condivisi con il web su Instagram, ha voluto scrivere ai follower della sua esperienza televisiva vissuta alla nota kermesse di bellezza . "Le competizioni , quelle sane , sono vita . #missitalia 2005", si legge nel suo messaggio riportato a corredo di una sua foto postata sul suo profilo Instagram, che la immortala nelle vesti di concorrente di Miss Italia.