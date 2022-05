Uomini e Donne, Diego e Aneta lasciano il programma tra le polemiche

Alla fine Diego Tavani, il cavaliere romano che mesi fa era pronto ad abbandonare Uomini e donne con Ida Platano, ha trovato un nuovo amore. Diego è uscito dal programma insieme ad Aneta scesa pochi mesi fa per corteggiare Armando e innamoratasi invece del romano.

Nell'ultima puntata di Uomini e donne è andata in onda la scelta arrivata in modo inatteso e inconsueto. Niente petali rossi ma tante, tantissime polemiche. Tavani è stato infatti bersagliato di critiche per il suo atteggiamento "fumoso" nei confronti della dama. Quando Maria De Filippi ha invitato la coppia a sedersi al centro dello studio per parlare della loro frequentazione Aneta è apparsa subito entusiasta: " È stata una settimana intensa ci siamo vissuti tanto, da coppia e sono molto felice". Lui, pur parlando di una bella frequentazione, non è apparso però molto convinto e ha chiarito: "Ho paura a sentire la parola coppia perché è talmente tutto perfetto che temo ".

Le sue parole hanno scatenato la dura reazione degli opinionisti Tina e Gianni, i quali hanno pensato che fosse l'ennesimo tentativo di Diego di chiudere la relazione. " Trovi il difetto nella perfezione, ti prepari il terreno per allontanarla" lo hanno rimproverato Tina e Gianni, scatenando la replica indignata di Diego che si è difeso : "Io sto parlando di sensazioni, no di decisioni ". Il suo atteggiamento ha però preoccupato anche Aneta, che ha temuto un passo indietro del cavaliere.