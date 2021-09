Urla e pianti sullo yacht: maxi lite fra Fedez e Ferragni

Le famiglie perfette non esistono, checché ci vogliano far credere gli influencer sui social. E nemmeno i Ferragnez lo sono, con buona pace dei loro seguaci che rivedono in Chiara Ferragni e in Fedez una sorta di nuova famiglia del famoso mulino. In parte è colpa della distorsione social, dove tutto è bello e patinato ma solo perché si selezionano le immagini da mostrare al pubblico visto che, com'è giusto che sia, i panni sporchi si lavano in casa e con il telefono spento. Ma la stragrande maggioranza degli utenti che spiano dal buco della serratura dei social credono che quel mondo sia una riproduzione fedele della realtà. Per fortuna ci pensano i paparazzi del settimanale Chi a rimettere ordine e a mostrare anche the dark side dei Ferragnez.

I fotografi hanno incrociato la rotta di Chiara Ferragni e Fedez durante le vacanze che i due hanno trascorso in Costiera Amalfitana dopo il lungo soggiorno in Sardegna. Una crociera a bordo di uno yacht da sogno, che dall'isola li conduce verso la Campania. Dopo alcuni giorni di relax su quello yacht, la coppia si sposta su quello, altrettanto elegante, di Diego Della Valle. Nulla lascia presagire ciò che, nel primo pomeriggio, accade tra Fedez e la Ferragni. Il rapper, per motivi sconosciuti, scatta contro l'imprenditrice e tutto questo avviene su uno dei ponti dell'imbarcazione, a portata di obiettivo per i paparazzi che non li hanno mai persi di vista durante il loro viaggio.

Lui urla, lei cerca di tranquillizzarlo, prova a calmarlo e poi scoppia a piangere. Come racconta il settimanale, Fedez è un fiume in piena, mostra alla moglie qualcosa sullo smartphone, poi fa qualche telefonata mentre Chiara Ferragni sembra intenta a dare delle spiegazioni al marito. A un certo punto lui se ne va e lei rimane sul ponte. L'atmosfera tra i due è glaciale. Per ben due giorni, anche quando l'influencer si sposta in un noto ristorante della costa di Nerano, Fedez non c'è. Il rapper ha trascorso due giorni sullo yacht senza quasi mai farsi vedere, riferisce il Chi, e, soprattutto, senza mai mostrarsi al fianco di sua moglie che, invece, è rimasta insieme agli amici di una vita e alle sorelle negli ultimi scampoli di vacanza.