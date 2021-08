"Villa da 3500 euro a notte": le vacanze da nababbi di Fedez e della Ferragni

Estate itinerante per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più chiacchierata dello showbiz sta trascorrendo le vacanze in giro per l'Italia. Dopo il Lago di Como e la Puglia, i Ferragnez sono volati in Sardegna e per il loro soggiorno hanno scelto, neanche a dirlo, una lussuosa villa in Costa Smeralda. Cifra a notte? Circa 3500 euro per oltre 650 metri quadrati di abitazione, riportano i quotidiani locali. Roba da far scatenare i più rosiconi.

La vacanza sarda di Chiara Ferragni e Fedez non è cominciata nel mondo migliore. Il viaggio in jet privato della coppia, infatti, ha scatenato più di una polemica con gli ambientalisti sul piede di guerra e i fan indignati per l'ostentazione. Una discussione che il rapper e l'influencer non hanno alimentato scegliendo di non commentare le critiche. Atterrati ad Olbia i Ferragnez si sono rifugiati in una lussuosa villa sul promontorio di Porto Cervo. Ma il mistero sulla residenza affittata dalla coppia è durato poco.

Il portale Gallura Oggi ha mostrato, infatti, le foto della splendida villa in cui Fedez, la moglie e i figli, Vittoria e Leone, stanno trascorrendo le loro vacanze. Non troppo al riparo dagli occhi indiscreti viste le foto e i video che la coppia sta condividendo sui propri profili Instagram. La proprietà si estende su una superficie di 4mila metri quadrati, dei quali 650 di zona abitabile, e comprende sette camere da letto, una palestra e addirittura un teatro. All'esterno una piscina e un campo da basket su una delle viste più suggestive della Costa Smeralda.