“Ustionata…”. La verità dietro l'assenza della naufraga all'Isola dei famosi

C'è un giallo che aleggia attorno all'edizione dell'Isola dei famosi che ha preso il via due settimane fa. Che fine ha fatto Patrizia Bonetti? Della naufraga non ci sono state tracce durante l'ultima puntata in diretta. Molte le domande del pubblico davanti all'assenza della concorrente, che invece era presente durante l'appuntamento del lunedì del programma. In molti hanno pensato a un abbandono volontario da parte di Patrizia Bonetti, influencer ed ex gieffina, ma ci ha pensato la conduttrice Ilary Blasi a fornire maggiori dettagli sulla sua assenza.

" Si è scottata però sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria ", ha riferito la moglie di Francesco Totti, padrona di casa all'Isola dei famosi. Le ustioni sarebbero il risultato della prova del fuoco eseguita forse con troppa solerzia da parte della naufraga, che sarebbe rimasta esposta alle fiamme per un tempo troppo prolungato rispetto alle sue reali possibilità di resistenza. Come lei anche Roberta Morise, altra naufraga di questa edizione dell'Isola. Ma se la showgirl è riuscita a tornare in gioco dopo le ustioni, sebbene visibilmente fasciata alle gambe, per la Bonetti pare non ci siano state le condizioni di sicurezza adeguate per riprendere l'avventura.

Le unice notizie ufficiali finora disponibili sullo stato di salute di Patrizia Bonetti sono queste. Tuttavia, un post pubblicato su Instagram dallo staff della concorrente, ormai quasi sicuramente ex naufraga, sembra non lasciare dubbi sulla sua decisione di abbandonare definitivamente il reality: " Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi ". Queste parole sembrano fare da preludio a un annuncio ufficiale di abbandono, che potrebbe essere fatto durante la prossima puntata in diretta dell'Isola, che andrà in onda lunedì.

Anche perché alcune indiscrezioni comparse sui social, in particolare sul profilo di Giuseppe Porro, riferiscono che Patrizia Bonetti si sarebbe già messa alle spalle l'avventura honduregna e si troverebbe già su un volo che dal sud America la sta riportando in Italia. Se così fosse sarebbe comprensibile, anche perché il trattamento delle ustioni richiede un certo tipo di attenzioni che è molto difficile avere quando si affronta un percorso quasi estremo di sopravvivenza all'Isola dei famosi, dove i comfort sono ridotti al minimo e i naufraghi vivono all'aperto, senza poter dare troppo seguito alle disposizioni antisettiche.