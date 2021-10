La casa del Gf Vip si fa bollente: "L'ho visto nella stanza..."

Al Grande fratello vip non si fanno mancare nulla. Neppure la stanza "privata" dove gli uomini della Casa possono concedersi un momento di piacere solitario lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Alcuni - pare - ne abbiano già approfittato più di una volta, qualcun altro invece avrebbe preferito il bagno, dove non ci sono le telecamere ma si può sempre essere sorpresi da altri coinquilini. È quello che è successo a Raffaella Fico che sembra abbia pizzicato Nicola Pisu a praticare autoerotismo nella toilette della Casa. La showgirl avrebbe confessato ai compagni di avventura di avere sorpreso il figlio di Patrizia Mirigliani in un momento di intimità non riuscendo a nascondere l'imbarazzo. Alex Belli, dopo aver commentato l'episodio definendolo naturale, avrebbe addirittura suggerito tempi e modi ottimali: " Meglio di mattina quando gli altri dormono ". De gustibus.



Le confessioni nella casa del Grande fratello vip si sprecano. I lunghi tempi morti del reality portano i concorrenti a fare rivelazioni inattese e (spesso) inedite. Di certo nessuno si aspettava che Giucas Casella svelasse di avere avuto rapporti omosessuali non corso della sua giovinezza. Invece nell'ultima puntata del programma, l'illusionista 71enne ha confermato di essere stato a letto con uomo quando era giovane e frequentava il collegio. Nessun coming out come Gabriel Garko, ma la rivendicazione di una libertà sessuale di cui non si è mai pentito. " Sì, ho fatto sesso con un uomo - ha svelato Casella - È successo e non c'è nulla di strano. Per me è normalissimo, un uomo o un donna non c'è differenza. Perché reprimersi, io sono per la libertà di tutto: l'amore è libertà, viviamola in tutti i modi ". Insomma, niente trucchi, niente inganni.



Nella Casa non si parla solo di frivolezze. Nelle ultime ore sta emergendo una situazione delicata che coinvolge in prima persona Lulù Selassie. Una delle tre principesse etiopi soffrirebbe di un disturbo alimentare. Le parole pronunciate da Francesca Cipriani nelle scorse ore non lascerebbero dubbi: " Va in bagno a vomitare dopo mangiato. Ha bisogno di aiuto ". Della particolare abitudine di Lucrezia di rimettere dopo i pasti se ne era accorto anche Andrea, l'ultimo eliminato dalla Casa, che aveva parlato apertamente con la ragazza del suo possibile problema. In quel caso però Lulu aveva detto di non avere vomitato, rassicurando l'amico sulla questione. Dove starà la verità?

COSA STO LEGGENDO ma in che senso Raffaella ha sorpreso Nicola in un angolo del bagno a s3garsi sto piangendo #GFvip pic.twitter.com/N9ipTBMQia — BagnoTrash (@bagnotrash) October 5, 2021