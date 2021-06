"In vacanza coi soldi degli altri". Elena Morali nel mirino del web

La vacanza alle Maldive di Elena Morali e Luigi Favoloso sta suscitando polemiche tra gli internauti. Conclusasi la stagione dei salotti televisivi, dove la coppia è stata più volte protagonista, l'ex di Nina Moric e la showgirl sono volati nell'oceano Indiano per godersi una vacanza di relax. Ma con la pubblicazione di foto e video da favola sulle rispettive pagine Instagram hanno attirato le critiche di numerosi follower. E dalla polemica alla rissa social, il passo è stato breve.

All'ennesima critica ricevuta sul perché la coppia si trovi alle Maldive, nonostante la pandemia e le restrizioni sulla circolazione, Elena Morali infatti è letteralmente sbottata. A fomentare le polemiche era stata già una foto pubblicata dalla showgirl negli scorsi giorni, che la ritraeva insieme al compagno, Mario Luigi Favoloso, in "veste" di sposini sulla spiaggia dell'atollo di Noonu. I due sembravano essere volati alle Maldive per rinnovare i voti nuziali con una nuova cerimonia. Ma in realtà la coppia ha giustificato il viaggio con il classico "motivi di lavoro". Una frase che già durante il lockdown aveva messo nel mirino delle critiche numerosi vip nostrani, volati all'estero per fantomatici motivi di lavoro, aggirando di fatto le restrizioni pandemiche sulla circolazione.

Proprio per il presunto progetto lavorativo oltreoceano sono piovute le critiche: " Sì, fammi capire ke lavoro 6 andata a fare, illuminami", "Ma datevi una regolata", "Chi ve li paga questi viaggi di lavoro? ". A scatenare la rissa social è stato però un commento pubblicato sotto l'ultimo post della Morali: " In vacanza con i soldi degli altri. Fai pena". Parole pungenti che sono riuscite a scatenare la replica indispettita della soubrette : "Ignorante sono qui per lavoro quindi prima di tutto nessuno paga un cazzo. Secondariamente io mi mantengo da sola da quando sono uscita di casa a 18 anni ".

Dopo lo screzio social, Elena Morali ha realizzato una serie di storie Instagram per parlare del resort di lusso dove alloggia da circa una settimana, parlando di una collaborazione con la struttura alberghiera. Quest'ultima li avrebbe ospitati in cambio di visibilità sul web. Molti follower hanno però pensato che fosse più un modo per mettere a tacere le malelingue, che la solità pubblicità sul web.