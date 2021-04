Belen se la spassa alle Maldive: "Ci sei per lavoro?"

" Uno sfregio a tutti gli italiani in ginocchio, ma bisogna sempre ostentare? ". Non ha usato giri di parole un utente del web per criticare uno degli scatti che Belen Rodriguez ha deciso di pubblicare su Instagram. Una foto che la immortale, felice e sorridente, alle Maldive dove è volata in compagnia del suo compagno, e padre della bambina che porta in grembo, per godersi qualche giorno di relax.

Ovviamente sei lì per lavoro

Per chi ha disponibilità non c'è virus..", "Siete vergognosi

E poi c’è gente non vede I propri cari da mesi...mi viene il vomito!", "Beata te che te la godi e noi qui a vedere morire parenti per Covid-19

", hanno ironizzato in tanti. E in effetti le foto dei costumi e le sponsorizzazioni della linea moda mare della showgirl argentina non lascerebbe dubbi. Ma i post pubblicati sulla sua paginadove spiccano spiagge da sogno, mare limpido e palme - l'hanno fatta finire dritta dritta al centro delle polemiche. Difficile spacciare la fuga sull'atollo per lavoro e così ecco arrivare l'ondata di critiche: "". A far letteralmente infuriare il popolo del web il fatto che i vip, e in questo caso Belen Rodriguez e il suo Antonino, possano andare e venire dall'Italia quando nel paese è vietato spostarsi tra comuni e/o regioni e quando la vita degli italiani è condizionata da restrizioni e regole da oltre un anno: "".