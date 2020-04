Valeria Marini e la ginnastica passiva in quarantena: "Uso una pedana vibrante"

Nella serata dello scorso mercoledì 8 aprile era stata trasmessa su Canale 5 la puntata finale del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotto da Alfonso Signorini. L'appuntamento tv in questione - in cui si erano sfidati tra loro i finalisti Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese - aveva alla fine decretato la vittoria dell'ex madre-natura di Ciao Darwin, Paola. E nonostante il suo mancato accesso alla finale del Gf vip 4, Valeria Marini fa in queste ore parlare di sé per via di un'intervista post-Gf vip concessa alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. Che è trasmessa su Rai Radio1 ed è condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Nell'ultimo intervento radiofonico registrato in data odierna, 14 aprile, l'ex primadonna de Il bagaglino ha in particolare rivelato ai radioascoltatori che si dedica a diverse attività tra le mura di casa ora che trascorre la quarantena a Roma e insieme al fidanzato Gianluigi Martino.

“Faccio ottomila cose: in primis le pulizie a fondo- ha così esordito, parlando della sua attività da casalinga che la tiene impegnata a lungo- . Sono fissata col vapore quello a 100°, così ogni tipo di pulizia è eccellente. E poi ci metto anche un goccio di vaniglia, così la casa viene pure profumata”. Nel corso dell'intervista ha, poi, palesato di non prestarsi volentieri all'attività culinaria: “Ho fatto la pizza e la crostata, ma non cucino molto, sto più spesso sui social”.

Inoltre, incalzata dalle domande della nota trasmissione, ha confessato di tenere molto al mantenimento del peso corporeo ideale. Per il quale ora si dedica sia alla ginnastica attiva che a quella passiva. “Io abito al quarto piano senza ascensore -ha fatto sapere- e i primi giorni di quarantena facevo le scale su e giù per sette volte. Ora poi sto utilizzando anche una pedana vibrante, che è utile perché si può usare anche quando si fanno altre cose”.

Valeria Marini e il nuovo amore