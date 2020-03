Valeria Marini: "Ho fatto il tampone per il coronavirus prima del GF Vip"

Poco prima che in Italia dilagasse l’emergenza coronavirus, Valeria Marini ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale del reality show.

Nelle ultime ore, però, alcuni colpi di tosse e un po’ di stanchezza da parte della showgirl hanno fatto sobbalzare il web, che si è chiesto se i sintomi mostrati dalla Marini fossero compatibili con il coronavirus. Lo stesso Fabio Testi, vedendola particolarmente spossata, le ha domandato con tono ironico: “ Hai il coronavirus? ”. Ma, prima che iniziassero a circolare voci infondate e non veritiere, Valeria ha spiegato di aver fatto il tampone prima del suo ingresso nella Casa e di essere in perfetta salute.

Già al momento del suo arrivo al Gf Vip, molti utenti della rete si erano chiesti se la Marini si fosse sottoposta ai dovuti controlli. “Ma Valeria Marini prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip l'ha fatto il tampone del coronavirus?”, aveva chiesto un utente di Twitter, “Non contenti di fare entrare Valeria Marini, alla quale io avrei fatto il tampone in diretta, visto che ha fatto teatro per 2 mesi a Roma, ed è entrata in contatto con tante persone. Stasera entra anche Sossio Aruta... No comment!”, aveva sbottato un altro.

Tutte le domande e le richieste degli internauti, però, hanno avuto una risposta nelle ultime ore: Valeria Marini ha fatto il tampone, che è risultato negativo, ed è leggermente destabilizzata a causa del ciclo mestruale. La showgirl, infatti, dopo aver ammesso di essersi sottoposta ai controlli necessari prima dell’ingresso in Casa, ha raccontato che in alcuni giorni del mese i “problemi femminili” si manifestano in questo modo, quindi tutti gli altri coinquilini si possono considerare al sicuro da eventuali contagi.