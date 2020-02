Valeria Marini si spoglia per un servizio fotografico

Showgirl bellissima e dal fascino sensuale, Valeria Marini è uno dei volti più prorompenti del mondo dello spettacolo italiano. Classe 1967, negli anni ’90 è diventata famosa per la sua allure da bambola e le sue curve, oltre che per le sue liaison sentimentali – tra i flirt più importanti ricordiamo quelli con Lorenzo Jovanotti, Alfonso Signorini e Vittorio Cecchi Gori. Oggi, però, la Marini è felicemente accompagnata da Gianluigi Martino, originario di Cosenza e di quasi vent’anni più giovane. Ad accomunarli? Il mondo dello spettacolo. Lui, infatti, lavora dietro le quinte e si occupa di casting e produzioni televisive.

Tuttavia, il successo di Valeria Marini non è legato alle sue storie sentimentali – d’altronde si sa l’amore va e viene, bensì al suo carattere forte e spumeggiante. Si è sempre infatti mostrata una donna carismatica, simpatica e solare, amatissima dal pubblico e dagli affetti. Non a caso molti suoi modi di dire sono diventati dei veri e propri must nel linguaggio quotidiano di tutti noi. Chi non ha mai usato l’espressione "baci stellari" ?

Oltre alla sua felicità contagiosa, c’è da dire che Valeria Marini è anche un vero e proprio concentrato di sensualità e bellezza. Così, dopo la parentesi Grande Fratello Vip e la conseguente permanenza nella casa per qualche giorno, la showgirl ha dichiarato di aver bisogno di un po’ di coccole stellari. E dove se non nel suo salone di bellezza preferito? Tramite le sue Instagram Stories, Valeria Marini ci ha quindi portati virtualmente all’interno del suo salone di bellezza, per mostrarci in che modo si prende cura di sé stessa. Qui si è mostrata tra manicure e chiacchiere con le sue collaboratrici, in un ambiente davvero rilassante. Ma non è tutto. Infatti, dopo il relax più che meritato, la Marini ci ha stupiti ancora una volta con una foto davvero piccante!

Nelle stories in questione Valeria Marini ha condiviso con tutti i suoi follower uno scatto di qualche anno fa, in cui posa con il suo fisico statuario. Capelli biondi, sguardo sensuale e tacchi vertiginosi: un mix irresistibile! A rincarare la dose, il fatto che Valeria posa completamente nuda di profilo, sostenendo il suo esplosivo décolleté con la mano destra per ripararlo dall’obiettivo del fortunato fotografo – e dagli sguardi insistenti dei curiosi. Infine, la scelta del bianco e nero regala allo scatto un tono vintage che rispecchia pienamente il senso di nostalgia che la Marini prova quando ricordi come questi vengono a galla.

Insomma, ancora una volta Valeria Marini ha dimostrato di essere la regina italiana della seduzione!

