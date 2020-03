Vanessa Hudgens: "Qualcuno morirà di coronavirus, è inevitabile". E la Ferragni si arrabbia

Il coronavirus continua a mietere vittime, ma alcuni volti noti si ostinano a sottovalutare la gravità della situazione: tra questi l’attrice Vanessa Hudgens, che dopo alcune dichiarazioni social è finita nella bufera.

“ Mi sembrano tutte delle grandi cavolate. Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto – ha esordito l’attrice di High School Musical - . Ma al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende… Sì, le persone moriranno ed è terribile, ma inevitabile. Non so, forse non dovevo dirlo ”. Dichiarazioni, queste, che oltre a mettere in evidenza l’estremo cinismo della Hudgens, confermano come molte persone continuino a sottovalutare la pandemia ritenendo sia semplicemente un virus che dovrebbe preoccupare solo una fetta della popolazione, quella anziana o già soggetta ad altre patologie.

Le esternazioni social dell’attrice americana hanno scatenato una serie di polemiche. Chiara Ferragni, che si è mossa per tentare di dare il suo contributo all’Italia avviando con il marito Fedez una campagna benefica volta alla raccolta fondi per la terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha preso a cuore la situazione e in più di un’occasione ha invitato le star con un seguito di follower importante, a lanciare messaggi corretti in merito al coronavirus.

Le dichiarazioni della Hudgens, quindi, hanno indignato in particolar modo la Ferragni che, nelle sue Instagram story, ha sbottato sostenendo che le parole dell’americana siano del tutto sbagliate e fuori luogo. “ Questo è un messaggio sbagliato da condividere – ha sbottato Chiara – . Questo virus ha già ucciso migliaia di persone e potrebbe continuare a farlo se non si resta isolati in casa ”.

La imprenditrice digitale, quindi, ha ribadito che i problemi causati dal Covid-19 non sono solo riconducibili alla mortalità, ma anche al numero di persone che potrebbero esserne colpite e che necessiterebbero così di cure ospedaliere in strutture che non sono preparate a ricevere un numero così alto di pazienti.