Vanessa Paradis difende Johnny Depp da Amber Heard

Dopo le parole di Winona Ryder e Penelope Cruz, anche Vanessa Paradis ha scelto di scendere in campo per difendere apertamente Johnny Depp dalle accuse di Amber Heard. L'attrice di Aquaman, infatti, ha divorziato da Johnny Depp dopo averlo accusato ripetutamente di averla colpita e di essere arrivato a minacciare di morte la sorella.

Il Johnny Depp descritto da Amber Heard è un mostro, un uomo violento, un uomo capace di abusare psicologicamente e fisicamente della compagna. Una descrizione che, alla fine, ha spinto Johnny Depp a denunciare l'ex moglie per diffamazione, chiedendo un risarcimento da 50 milioni di dollari. Ed è proprio in vista del prossimo procedimento legale che anche Vanessa Paradis ha scritto una dichiarazione firmata in cui prende le difese dell'uomo con cui è stata per quattordici anni e che le ha dato due figli: Lily Rose, di vent'anni vista recentemente in The King e testimonial Chanel, e Jack, di diciassette anni.

Come riporta Page Six, infatti, Vanessa Paradis ha scritto: "Conosco Johnny Depp da più di venticinque anni. Siamo stati insieme per quattordici anni e abbiamo cresciuto due figli insieme. In tutti questi anni ho conosciuto Johnny come un uomo gentile, attento, generoso e di sicuro una persona e un padre non violento". Vanessa Paradis, che si fidanzò con Johnny Depp nell'ormai lontano 1999, continua asserendo: "Sui set dei film in cui ha lavorato, attori, registi e l'intera troupe lo adorano perché è umile e rispettoso nei confronti di chiunque, oltre ad essere uno dei migliori attori mai visti".

Vanessa Paradis che è stata lasciata da Johnny Depp proprio a causa della sbandata di lui per Amber Heard sul set di The Rum Diary, non si è minimamente tirata indietro quando le è stato chiesto di difendere il padre dei suoi figli. Ecco come ha continuato la cantante e modella francese: "Sono a conoscenza delle accuse che Amber Heard ha mosso pubblicamente contro Johnny ormai quasi quattro anni fa. Questo non ha niente a che fare con il vero Johnny che ho conosciuto io, e dalla mia esperienza di molti anni posso dire che non è mai stato violento o abusivo nei miei confronti" . E Vanessa Paradis non si ferma, attaccando non troppo velatamente il comportamento di Amber Heard: "Ho visto come questo accuse oltraggiose siano state dolorose per lui, e come abbiano causato un danno alla sua carriera perché, sfortunatamente, le persone hanno scelto di credere a queste falsità".

Non è la prima volta, comunque, che Vanessa Paradis difende il suo ex compagno. Lo aveva fatto già nel 2016, quando Amber Heard aveva fatto per la prima volta le sue affermazioni e le sue accuse. In quelle occasioni, la Paradis aveva detto: "Johnny Depp il padre dei miei due figli. È una persona sensibile, amabile e molto amata. Credo con tutto il cuore che queste recenti accuse siano oltremodo oltraggiose. In tutti questi anni che ho conosciuto Johnny, lui non è mai stato abusivo nei miei confronti e questo non somiglia neanche lontanamente all'uomo con cui ho vissuto per quattordici meravigliosi anni".

