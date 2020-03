Winona Ryder difende Johnny Depp dalle accuse di Amber Heard

Continuano ad emergere le dichiarazioni intorno al processo tra Johnny Depp e Amber Heard, dopo che l'ex protagonista di Pirati dei Caraibi ha denunciato l'ex moglie per diffamazione e adulterio, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari.

Il divorzio tra i due attori di Hollywood era scaturito dalle accuse di violenza inoltrate da Amber Heard, che si era mostrata in rete con lividi e contusioni in volto, che avevano convinto un giudice a farle ottenere un ordine restrittivo contro Johnny Depp. Tuttavia, nel corso della querelle legale, testimonianze, prove e dichiarazioni hanno cominciato a mettere in dubbio la veridicità delle accuse dell'attrice. Amber Heard è stata smentita dalla sua amica e stilista, inoltre anche la sua ex assistente ha dichiarato di non aver mai assistito ad atti violenti da parte di Johnny Depp e che, anzi, era Amber Heard quella ad avere atteggiamenti di bullismo.

Ora, tra le dichiarazioni a favore di Johnny Depp si aggiunge quella dell'ex fidanzata Winona Ryder, con cui l'attore aveva collaborato nel film che lo aveva lanciato, Edward Mani Di Forbice. Secondo quanto riportato da Just Jared, Winona Ryder ha scelto di prendere posizione in questo processo mediatico prima ancora che legale, che è costato a Johnny Depp la sua permanenza in casa Disney e nel franchise di Pirati dei Caraibi.

Ecco quello che Winona Ryder ha scritto nella sua dichiarazione: "Sono consapevole delle accuse di violenza che sono state fatte pubblicamente negli ultimi anni dall'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard. Ho conosciuto Johnny molto bene, anni fa. Siamo stati insieme per quattro anni, e lo considero il mio migliore amico, vicino a me come uno di famiglia. Considero la nostra relazione una delle più importanti della mia vita. E penso che sia molto importante che io parli della mia esperienza. Ovviamente non ero presente durante il suo matrimonio con Amber, ma, per mia esperienza, che è decisamente differente, sono stata scioccata, confusa e arrabbiata quando ho sentito le accuse contro di lui. L'idea che lui fosse una persona incredibilmente violenta e la cosa più lontana possibile dal Johnny che ho conosciuto e amato. Non riesco a credere a queste accuse".

La dichiarazione accorata a difesa di Johnny Depp continua, con Winona Ryder che afferma: "Non è mai, mai, mai stato violento nei miei confronti. Non è stato mai, mai abusivo verso di me. Non è mai stato violento o abusivo verso nessuno. Io lo conosco, sinceramente e onestamente, davvero come un brav'uomo, un ragazzo estremamente amabile e gentile, che è sempre stato molto protettivo nei miei confronti e nei confronti delle persone che ama e mi sono sempre sentita molto al sicuro con lui".

Winona Ryder aveva già parlato in difesa di Johnny Depp non appena le accuse di Amber Heard avevano cominciato a circolare, affermando (così come aveva fatto l'ex compagna dell'attore, Vanessa Paradis) che Johnny Depp era la persona più lontana possibile dalla violenza e da abusi fisici e mentali. In questa nuova dichiarazione, infine, Winona Ryder aggiunge: "Non voglio dare del bugiardo a nessuno, ma dalla mia esperienza con Johnny è impossibile credere che queste accuse orribilil siano vere. È una cosa che mi fa davvero arrabbiare, conoscendolo come lo conosco io".

