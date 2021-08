Vento di passioni, Brad Pitt ha davvero fatto sesso con la protagonista?

Vento di passioni è il film con Anthony Hopkins e Brad Pitt che andrà in onda questa sera su Cielo alle 21.15. Diretto da Edward Zwick e tratto dal romanzo Legends of the fall di Jim Harrison, Vento di passioni è un melodramma ambientato nel Montana sullo sfondo della prima guerra mondiale.

Vento di passioni, la trama

Dopo essere stato abbandonato dalla moglie ed essere rimasto deluso dal trattamento che il governo americano ha riservato agli indiani Dakota, il colonnello Ludlow (Anthony Hopkins) ha cresciuto da solo i suoi tre figli, allevando bestiame in una fattoria del Montana. Alfred (Aidan Quinn) è pacato, razionale e punta soprattutto a vincere l'affetto del cuore paterno. Tristan (Brad Pitt) è selvaggio, legato a doppia mandata alla natura e pieno di un fascino indiscutibile. Infine c'è Samuel (Henry Thomas), il piccolo della casa, il "fratellino" che gli altri due cercano di proteggere da qualsiasi cosa, a qualunque costo. E sarà proprio Samuel a cambiare l'ordine delle cose quando porta alla fattoria la sua fidanzata Susannah (Julia Ormond), una ragazza di città piena di fascino e personalità, che conquisterà anche gli altri due fratelli. Soprattutto, però, Samuel prenderà la decisione di arruolarsi nell'esercito per combattere durante la prima guerra mondiale, costringendo anche Tristan e Alfred a fare lo stesso per poterlo proteggere. Sarà l'inizio di una serie di tragedie e cuori spezzati per la famiglia Ludlow.

Cosa c'era tra Brad Pitt e Julia Ormond?

Quando accettò di prendere parte a Vento di passioni Brad Pitt veniva dall'esperienza di Intervista col vampiro: il capolavoro di Neil Jordan aveva portato non pochi problemi all'ex marito di Angelina Jolie, che non ha mai nascosto di aver odiato sia la lavorazione del film, con le lunghe sedute di trucco, sia il personaggio che doveva interpretare, il vampiro Louis. Brad Pitt, quindi, si aspettava una realtà molto diversa, arrivando sul set di Vento di passioni. Ma ben presto dovette ricredersi quando si rese conto che lo studio non si era fatto scrupoli a cancellare la scena preferita dell'attore dal montaggio del film, sulla base dei primi test sul pubblico. Questo fece sì che in Brad Pitt si aprisse una crepa di frustrazione che sfogava spesso sul regista. Come ha raccontato lui stesso in un'intervista riportata da Cheat Sheet, in cui ha affermato: "Mi piaceva davvero la storia, parlava alle mie radici. Ma stavo affrontando un mucchio di cose mie personali e mi sfogavo contro il regista. Non ero di certo l'essere umano più piacevole da avere intorno." Eppure questo scontento e queste "battaglie" personali aiutarono Brad Pitt a rendere il suo Tristan Ludlow un personaggio misterioso e affascinante, che aveva il potere di fare presa sul pubblico a cui la storia d'amore era destinata.