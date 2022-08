Vento di passioni, il significato segreto del titolo del film

Vento di passioni è il film diretto da Edward Zwick e tratto dal romanzo Legends of the fall di Jim Harrison che va in onda questa sera alle 21.30 su TV8. Si tratta di un melodramma che combina varie storie d'amore e di guerra sullo sfondo di un Montana rurale, dove le sorti di una famiglia passano attraverso numerosi ostacoli, sia interni che esterni alle mura domestiche.

Vento di passioni, la trama

Dopo essere stato abbandonato da una moglie scontenta di una vita passata in un ranch, tra terra e cavalli, il colonnello Ludlow (Anthony Hopkins) ha cresciuto da solo i tre figli, che sono maturati in modo diverso l'uno dall'altro. La vita della famiglia scorre in modo abitudinario, ma la calma della casa viene sconvolta quando il figlio più piccolo, Samuel (Henry Thomas) porta a casa la sua fidanzata Susannah (Julia Ormond), una donna di città che sembra decisamente fuori luogo nel maneggio dei Ludlow. Tuttavia il vero colpo di scena è rappresentato dalla decisione di Samuel di arruolarsi e andare a combattere al fronte, durante la Prima guerra mondiale. I suoi principi lo spingono a prendere il fucile e a diventare un soldato: questo fa sì che i suoi fratelli maggiori, Alfred (Aidan Quinn) e Tristan (Brad Pitt) partano insieme a lui, per proteggerlo e per allontanarsi da Susannah, per cui entrambi hanno cominciato a provare qualcosa. Sul campo di battaglia le cose non vanno affatto come previsto e la tragedia che colpisce i fratelli Ludlow sarà solo la prima di una lunga serie di cattive notizie e sfide difficili da superare.

Il significato del titolo del film

Sebbene il titolo italiano del film, Vento di passioni, sia stato scelto per indicare il carattere melodrammatico della pellicola e il concatenarsi di storie d'amore e passioni autodistruttive, il titolo originale dell'opera, Legend of the fall ha un significato ben più profondo. Tradotto, il titolo dice: "La leggenda della caduta". Si tratta di un riferimento religioso e, nello specifico, biblico. Secondo quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, il riferimento andrebbe a quella che è chiamata la Caduta dell'Uomo, di cui si parla nella Bibbia e, più in dettaglio, nel libro della Genesi. La caduta dell'uomo rappresenta dunque la perdita dell'innocenza e di tutti quei privilegi che, secondo la religione cristiana, vennero concessi all'uomo all'alba della Creazione. Si tratta di un evento fondamentale, che rappresenta il nucleo narrativo necessario a comprendere la condizione umana e la ricerca costante di redenzione. Un percorso che è simile a quello della famiglia Ludlow che, se all'inizio appare come una famiglia legata e mai toccata davvero dalla tragedia, man mano che la storia procede perde il suo status quo a causa di decisioni non sempre corrette e razionali, che portano il male sul tetto della famiglia.

Su IMDB si pone però l'accento di come il titolo del film con Brad Pitt sia stato travisato in molti mercati cinematografici internazionali. Fall, nell'inglese-americano, significa anche autunno ed è sulla stagione che molti hanno scelto di porre l'accento. In Svezia, ad esempio, venne scelto il titolo Höstlegender, una parola che significa Leggende d'autunno. Anche in Francia il film si intitola Légendes d'Automne, che pone l'attenzione dello spettatore sulla stagione autunnale. È andata allo stesso modo anche nel mercato sudcoreano e in quello romeno, dove si fa sempre riferimento alla stagione che va da fine settembre fino a metà dicembre. In questo modo, per questi Paesi, viene meno sia il significato biblico pensato dall'originale, sia quell'aurea di melodramma che è stato invece mantenuto dalla scelta italiana di modificare del tutto il titolo.