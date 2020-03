Veronica Burchielli: "Durante Uomini e Donne stavo andando in anoressia"

Per la prima volta, Veronica Burchielli decide di raccontare sui social cosa le è accaduto durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, soprattutto in seguito alla scelta di diventare tronista e rifilare un sonoro no ad Alessandro Zarino.

Veronica, infatti, è stata prima corteggiatrice di Zarino e poi ha accettato la proposta di sedersi sulla poltrona rossa quando l’ex tronista l’ha scelta, accusandolo di aver agito per comodità e non perché davvero interessato a lei. La situazione tra i due, poi, si è appianata: Alessandro è tornato a Uomini e Donne, la Burchielli ha ammesso di essere coinvolta solo da lui e la conoscenza è andata avanti lontano dalle telecamere.

Questo periodo di forte stress, però, ha portato Veronica ad avere un po’ di problemi con il cibo e, ora che sui social si è mostrata un po’ più in carne, qualche utente del web non ha perso occasione di farglielo notare. Dopo questi continui messaggi relativi il suo aspetto fisico, la ragazza ha deciso di fare una confessione che ha spiazzato tutti. “ Non ho nessun problema di salute, (sono ingrassata, ndr) per una questione mia, ma non è niente di irrimediabile – ha esordito l’ex volto di Uomini e Donne iniziando a spiegare cosa le è accaduto negli ultimi tempi - . Dovete sapere che le poche settimane di trono le ho sofferte tanto perché non sono superficiale. Mi tartassavo la testa di pensieri, ero confusa, stavo male, non era una situazione facile ”.

Ammettendo, dunque, di aver vissuto l’esperienza a Uomini e Donne non in maniera positiva, Veronica Burchielli ha spiegato che, proprio in quel periodo, ha iniziato a non mangiare più. “ Mi era venuto il rifiuto verso cibo, m era scattata qualcosa in testa e senza accorgermene stavo andando in anoressia – ha detto - . Stavo iniziando a sentimi male ”.