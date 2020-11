Vince Gilles Rocca. Isoardi e Todaro furiosi gettano la medaglia

Le due facce di Ballando con le stelle. Da una parte la felicità di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, vincitori dell'edizione 2020 del talent. Dall'altra la delusione cocente di Elisa Isordi e Raimondo Todaro finiti fuori dal podio per un soffio. A "tradire" la coppia Isoardi-Todaro non sono stati i telespettatori bensì i giudici che hanno stroncato la seconda esibizione del duo, e il loro malcontento si è visto al momento della premiazione.

La finalissima di Ballando con le stelle ha riservato numerose sorprese. Alessandra Mussolini finita sul podio, Daniele Scardina relegato al quinto posto e il testa a testa tra Conticini e Rocca. Ma in tutto questo a tenere banco, oltre al trionfo di Rocca e della sua insegnate Lucrezia Lando, è la delusione di Elisa Isordi e Raimondo Todaro. La coppia non è riuscita ad accedere alla fase finale della gara a causa della votazione impietosa della giuria tecnica nella seconda manche.

Nella sfida secca a coppie Elisa Isoardi si è confrontata con Paolo Conticini. L'esibizione in pista della conduttrice però non è piaciuta ai giurati, che hanno dato punteggio pieno a Conticini. La votazione ha decretato di fatto l'uscita di scena del duo Todaro-Isoardi classificatisi al quarto posto. Elisa e Raimondo non hanno nascosto il loroe il malcontento è stato evidente soprattutto al momento della premiazione.

Milly Carlucci li ha salutati elogiandoli: " Siete stati degli eroi, dei veri eroi, avete avuto mille difficoltà. Bravi! E naturalmente Elisa non potevi buttarti a ballare come una pazza con quella caviglia". Isoardi visibilmente amareggiata ha risposto seccata: " Il nostro sacrificio non è stato compreso fino in fondo" . La conduttrice ha invitato la coppia a ritirare le medaglie, ma Todaro presa l'onorificenza non l'ha neanche indossata, mettendosela direttamente in tasca. La Isoardi, visibilmente contrariata, ha provato a fare buon viso a cattivo gioco ponendo la medaglia al collo del suo partner.

Una volta usciti dalla pista sembra che i due abbiano scagliato a terra le rispettive medaglie, manifestando tutto il loro disappunto per l'esito negativo della gara. La coppia si sarebbe anche rifiutata, sempre secondo i cinguettii social, di rilasciare la mini intervista post gara. Su Twitter il gesto di stizza della coppia non è passato inosservato e in molti hanno criticato l'atteggiamento eclatante della coppia.