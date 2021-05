"Violenza privata e sfruttamento". Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici

Due cause di lavoro e una denuncia penale per violenza privata sono state depositate presso il Tribunale e la Procura di Tivoli. A finire nel mirino della giustizia sono due volti noti del piccolo schermo, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, denunciati dai loro domestici per lavoro irregolare e violenza privata. I due ballerini però respingono ai mittenti le accuse di sfruttamento: "I llazioni e luoghi comuni che si pongono in stridente contrasto con la realtà fattuale e le circostanze comportamentali delle parti ".

Come riporta il Fatto Quotidiano, per otto mesi una coppia di italiani avrebbe lavorato per Russo e Turchi nella loro villa di Formello per 2,2 euro l'ora, in nero, senza ferie, malattia né riposi settimanali con la promessa di un regolare contratto di lavoro mai arrivato. I due, ingaggiati per occuparsi delle pulizie e del parco della lussuosa tenuta sulle colline tra il Lago di Bracciano e il Tevere, avevano risposto ad un annuncio, trasferendosi in pianta stabile nella villa in due stanze messe a loro disposizione.

Tante promesse ma non ci hanno mai messo in regola

Ci pagavano 500 euro a testa (700 euro in primi mesi) per 10 ore di lavoro, senza ferie, permessi e malattia. Quando ci siamo impuntati Turchi ci ha minacciati e cacciati dalla villa di Formello

- hanno detto al quotidiano i domestici -". Un finale burrascoso al quale i due domestici hanno deciso di dare un seguito rivolgendosi all'avvocato Gabriele Colasanti di Roma, che ora chiede il riconoscimento del vincolo di dipendenza e subordinazione dei due custodi e tutte le spettanze dovute (calcolate in circa 20mila euro), nonostante la rinuncia che i custodi avrebbero dovuto firmare al momento delle dimissioni.

A pesare sono soprattutto i documenti raccolti dall'accusa grazie al lavoro di un ufficiale dei carabinieri in congedo, esperto investigativo, che ha estratto messaggi, fotografie e video dai telefonini dei domestici. Il materiale proverebbe oltre all'irregolarità lavorativa anche la violenza privata. Nella querela presentata dai custodi lo scorso marzo, infatti, i due denunciano che Turchi avrebbe decurtando 200 euro dalla loro paga e poi li avrebbe aggrediti prima di cacciarli definitivamente dalla tenuta.

Dopo il clamore scatenadosi in seguito alla denuncia, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi hanno diffuso una nota, attraverso il loro legale, Paolo Colosimo del Foro di Roma, nella quale si specifica: " Russo e Turchi non hanno ricevuto alcuna notificazione dei ricorsi asseritamente depositati dai presunti dipendenti al Tribunale Ordinario di Tivoli e si riservano, a loro volta, di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti e interessi". I due ballerini parlano di una vicenda "malamente raccontata" con modi " gravemente diffamatori e lesivi della loro dignità e della rispettabilità".