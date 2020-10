Chiara Ferragni è incinta: "La nostra famiglia si allarga". È in arrivo una bimba?

La notizia circolava già da qualche settimana e il gossip si faceva sempre più insistente man mano che passavano i giorni. Oggi, l'annuncio che i milioni di fan aspettavano: Chiara Ferragni è incinta. A darne notizia, dal profilo Instagram dell'influencer, è stato il piccolo Leone, primogenito della coppia, che con il sorriso ha mostrato al mondo la prima ecografia del futuro baby Ferragnez. Sarà maschio o femmina? Forse è ancora troppo presto per dirlo, anche se da alcuni indizi, per ora non confermati, potrebbe trattarsi di una femminuccia. " La nostra famiglia si allarga, Leo sta per diventare un fratellone ", ha scritto la Ferragni sotto la foto, con tanto di cuore rosa.

Da almeno un anno, con cadenza periodica, il pancino sospetto dell'influencer faceva nascere nei fan il dubbio che potesse trattarsi di una nuova gravidanza. Solo pochi mesi fa, Chiara Ferragni fece preparare una collana con svariati charms e, tra questi, spiccava quello di un ipoterico nuovo arrivo. In quell'occasione Fedez smentì la notizia con ironia, affermando che nemmeno lui era a conoscenza di una notizia simile. L'altra occasione che ha fatto sognare i fan è stato il viaggio della coppia in Puglia, dove l'influencer ha esibito un altro pancino sospetto. Era luglio, lei stessa smentiì, dichiarando che si trattava semplicemente di un effetto ottico generato dalla cintura dell'abito stretto in vita ma potrebbe aver detto una bugia bianca.

Poi, c'è stata quella frase sibillina di Marina Di Guardo, madre di Chiara: " Adesso che vi arriverà una bimba... ". Poche parole che a giugno sembravano dare per certa la gravidanza dell'influencer, addirittura con già la conoscenza del sesso del nascituro. Anche in quel caso fu solo un falso allarme, o meglio, una notizia non confermata, che oggi però possono gioire insieme alla loro beniamina. Dall'ecografia mostrata da Leone si capisce poco, ma il feto sembra essersi già formato e quindi la gravidanza dell'influencer è giunta almeno al quarto mese, se non al quinto. Quindi, anche se il pancino mostrato a Lecce non era direttamente collegato alla gravidanza, è possibile che l'influencer fosse già incinta in quel periodo e che, quando a Marina Di Guardo è sfuggita quell'affermazione, è probabile che la coppia avesse appena scoperto del piccolo Ferragnez in arrivo, senza volerlo però ancora rendere pubblico. " Ma io non sapevo nulla ", ha scherzato Fedez nei commenti.

Gli indizi più consistenti per i fan più attenti sono stati disseminati nelle settimane precedenti. La coppia ha trascorso un fine settimana di estremo romanticismo sul Lago di Como, dove pare abbiano acquistato una sontuosa villa storica nei pressi di Bellagio, il tutto documentato da foto e video ad alto tasso di amore. Poi, ci sono stati i palloncini rosa e bianchi nella stanza dell'hotel di Venezia e tanti altri piccoli dettagli che, i moltissimi fan dell'influencer, non hanno potuto far a meno di cogliere per unire i pezzi del puzzle e ora esultare con lei. Auguri Chiara!