"Nessuna distanza né mascherina". Per la moglie di Bonolis si mette male

I social network sono un mondo difficile per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo più volte è bersagliata dai suoi stessi follower con commenti al veleno fin troppo pungenti. Basta poco per scatenare un vero e proprio putiferio. E da quando è terminato il lockdown, sono tante le occasioni in cui gli utenti si sono scagliati contro lady Bonolis. Che sia una mascherina firmata, una cena in un ristorante di lusso o una foto che non rispetta il distanziamento sociale, la Bruganelli si è trovata molto spesso in mezzo alla bufera. A volte ha risposto alle accuse, altre volte ha preferito lasciar correre per evitare altri piccoli inconvenienti. Non è passato inosservato, però, un selfie che Sonia Bruganelli ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo. Uno scatto che ha messo in moto una polemica tra i suoi fan.

Non ha niente di particolare questa foto. La moglie di Bonolis si è unita in un selfie con alcuni amici, e ha condiviso il momento con i suoi utenti. Lei, come sempre, appare felice e sorridente come lo sono anche "gli ospiti" della foto. Ma è qui che scattano le accuse. Il popolo del web critica la Bruganelli perché, secondo alcuni, non avrebbe rispettato le regole imposte dal Dpcm. E tra i commenti, in molti hanno fatto notare il problema. "Una curiosità. Immagino che tutti quelli nella foto sono congiunti, vero?", chiede un fan. "Non avete usato né distanziamento né mascherine", esclama un altro utente. "Non ha senso pubblicare una foto del genere con il periodo che stiamo vivendo", aggiunge un follower. "Solo il cattivo esempio, come al solito". E poi: "Tu sei sempre la stessa. Sempre la stessa posizione". Sono tanti gli attacchi che riceve la Bruganelli. Tra gli hater, però, spuntano anche emoticon a forma di cuore, o un semplice "Sei bellissima" oppure "Una bella foto normale".

Forse anche la Bruganelli dovrebbe rispettare le regole...