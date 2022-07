"Vivono già insieme": l'indiscrezione su Totti e Noemi

Sulla pagina Instagram di Francesco Totti spiccano ancora le foto con Ilary. Quelle scattate nel 2021, quando la crisi non era ancora cominciata. Molti dicono che lui volesse dare una seconda chance al matrimonio, eppure c'è chi sostiene che l'ex capitano giallorosso stia già convivendo con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

L'indiscrezione arriva da The Pipol, pagina social dedicata ai gossip. Secondo il sito di intrattenimento, Totti e Noemi starebbero vivendo sotto lo stesso tetto, presumibilmente nell'appartamento al piano terra di via della Mendola, nella zona residenziale di Roma nord, di proprietà della 35enne.

" Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna e adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo ", riferisce il sito, spiegando cosa sta succedendo in questi giorni nella vita del Pupone. Chanel, Cristian e Isabel sono da poco rientrati da Zanzibar, dove hanno trascorso dieci giorni insieme a Ilary Blasi e alla sorella della conduttrice. Un viaggio per rimanere lontani dal clamore scoppiato dopo la notizia del divorzio.