Totti insieme a Noemi sui social? La foto del bacio che creato il caos

La risonanza mediatica, che il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta avendo a livello nazionale, inizia a produrre effetti collaterali inaspettati. Mentre i paparazzi fanno a gara per riuscire a immortalare Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme per la prima volta, sui social network iniziano a circolare i primi scatti fake della coppia.

Tutto ciò che si muove sul web non aiuta a fare chiarezza sull'addio tra il Pupone e la conduttrice televisiva, che dopo vent'anni insieme hanno deciso di intraprendere strade separate. Subito dopo l'annuncio del divorzio - arrivato con due comunicati disgiunti - su Instagram e Facebook sono iniziati a spuntare come funghi profili fake di Noemi Bocchi, la donna che avrebbe provocato la crisi tra Francesco e Ilary. Decine gli account farlocchi aperti per ottenere visibilità e alimentare l'attenzione sul gossip dell'anno.

Ma quando su uno di questi falsi profili è apparsa una fotografia, in cui Francesco Totti sembra baciare proprio Noemi, su Instagram si è scatenato il delirio. Complice la notevole somiglianza tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi, i fan hanno creduto che l'ex capitano della Roma avesse deciso di ufficializzare la nuova relazione proprio sui social, rinnegando il desiderio di privacy annunciato nei giorni scorsi. Ma è basta poco a fare emergere la verità su quello scatto.