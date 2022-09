"Separati in casa già da un anno": cosa è successo (davvero) fra Totti e la Blasi

Ora che la battaglia legale è entrata nel vivo, emergono nuovi imporanti dettagli sulla crisi che ha portato Francesco Totti e Ilary Blasi a dirsi addio. Secondo Repubblica la coppia avrebbe provato a rimettere insieme i cocci di un matrimonio ormai al capolinea senza successo, vivendo gli ultimi dodici mesi della loro relazione " da separati in casa ".

La rivelazione, che arriva da fonti molto vicine a Totti e Ilary, potrebbe avere un ruolo determinante per gli avvocati, che in questo momento si confrontano a colpi di richieste e offerte per arrivare a una separazione consensuale, che sembra essere ostica. " Tra i due non andava bene da un bel po', probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice tv. Ma l'amore nei confronti dei tre figli ha spinto il Pupone e la moglie a provare ad andare avanti" , riferisce il quotidiano.

La convivenza forzata durata mesi, però, non avrebbe sortito gli effetti desiderati e Ilary e Totti, invece di riavvicinarsi, si sarebbero allontanati ancora di più: " Le ferite non si sono rimarginate. Anzi. Le crepe si sono fatte sempre più evidenti e i continui tentativi di riappacificarsi si sono rivelati un grande fiasco ". E così l'inizio della fine sarebbe coinciso con l'incontro tra Totti e Noemi Bocchi ad agosto. I due si sarebbero frequentati lontano da Roma e a ottobre - durante la famosa festa "In villa" - sarebbero stati vicini ma all'insaputa di tutti con Ilary Blasi nello stesso locale. Ma i coniugi erano distanti e le foto lo confermano.