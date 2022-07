Spunta il video choc: "Ilary, Noemi e Totti nello stesso locale"

Questa volta non si tratta di indiscrezioni. Ci sono le prove video a testimoniare la vicinanza tra Francesco Totti e Noemi Bocchi in un periodo - ottobre - nel quale i due si presume si stessero già frequentando. A scoprire il filmato, che immortala Ilary Blasi e il Pupone alla stessa festa alla quale ha partecipato anche Noemi Bocchi lo scorso 23 ottobre, è stato il settimanale Oggi.

Il video è stato pubblicato da Alex Nuccetelli, pr molto conosciuto a Roma e amico di Totti e Ilary, che negli scorsi giorni ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla coppia e sulla crisi, che ha portato al loro divorzio. Il filmato - datato 24 ottobre 2021 - campeggia sulla pagina Instagram dell'ex marito di Antonella Mosetti e mostra alcuni momenti della festa che si è tenuta il 23 ottobre a La Villa, il locale di proprietà di Andrea Battistini, ex protagonista di Temptation Island, in occasione del compleanno della compagna Anna Boschetti, anche lei ex volto del reality di Canale 5.

Tra gli gli ospiti d'onore della festa c'erano Francesco Totti e Ilary Blasi: lui in maglioncino giallo, lei fasciata in uno scintillante abito verde. A pochi passi dalla coppia, però, c'è anche Noemi Bocchi, colei che proprio in quel periodo si sarebbe frequentata con l'ex capitano della Roma al riparo da occhi indiscreti. I tre protagonisti del gossip dell'estate vengono immortalati dalla telecamera del telefonino di Nuccetelli e inevitabilmente sorgono i dubbi. " Totti e Noemi frequentavano casualmente gli stessi luoghi senza conoscersi? Oppure Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate capitoline nonostante ci fosse anche Ilary? ", si chiede l'autore dell'articolo pubblicato su Oggi.