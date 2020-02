"Voglio annegare e bruciare Amber". Nuovo colpo di scena nella vicenda di Johnny Depp e la ex moglie

La vicenda che riguarda Johnny Depp e Amber Heard si arricchisce di particolari a dir poco macabri e scabrosi. Il divorzio tra i due divi di Hollywood in poco tempo si è trasformato in un vero e proprio caso di violenza fisica e domestica, un caso che ha regalato molti colpi di scena, accuse e recriminazioni da parte di entrambi. Ora come ha riportato il The Sun, in un articolo di quale ora fa, pubblicato proprio il 27 febbraio, è stato rivelato il testo di un messaggio di Johnny Depp inviato all’attore Paul Bettany. Un testo che non lascia presagire nulla di buono, e che getta un’ombra oscura su un divorzio di per sé molto tormentato.

"Bruciamo Amber. Facciamola affogare prima di bruciala", si legge dal messaggio di testo. Sarebbe stato proprio l’attore a scrivere di suo pugno queste parole in un sms inviato poi a un suo amico e collega di set. E il testo è stato letto in aula, a Londra, nel corso del processo di Depp contro il The Sun, celebre tabloid scandalistico. L’attore ha intentato una causa contro il magazine, accusando i "piani alti" di aver pubblicato diversi articoli in cui lui stesso veniva accusato di comportamenti violenti e discriminatori nei confronti di Amber Heard.

I messaggi che sono stati letti durante il processo non sono recenti, anzi risalgono al 2016, poco dopo che la lite tra i due ha iniziato a prendere forma. Come riporta il tabloid, a questi messaggi così forti, sarebbe susseguito anche una nota vocale altrettanto agghiacciante. In quell’audio si acuisce ancora di più la situazione di Johnny Depp, dato che si intuisce molto chiaramente le aggressioni verbali che la Heard avrebbe subito. Una vicenda però che è così complessa e difficile da sbrogliare che, sia l’accusa che la difesa, non riescono a comprendere dove finisce la bugia e dove inizia la verità.

Durante tutto questo tempo Depp si è sempre difeso ammettendo di non aver mai aggredito la sua ex, rivelando che la stessa Heard avrebbe montato un caso mediatico solo per attirare l’attenzione su di lei, ma anche in questo caso, tutto è ancora da verificare. Sta di fatto che la separazione tra i due ha complicato le rispettive carriere in campo cinematografico. La Heard ad esempio, co-protagonista nel film di "Aquaman", potrebbe essere estromessa dal sequel.