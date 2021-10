"Le voglio bene": la rivelazione di Barbara Palombelli su Rita Dalla Chiesa

Barbara Palombelli, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, non è riuscita a trattenere le lacrime durante l'intervista andata in onda sabato pomeriggio. A far piangere la conduttrice e giornalista è stato soprattutto un filmato in cui sono state mostrate le sue due figlie adottive, Monica e Serena, che sono arrivate a casa di Barbara Palombelli e Walter Veltroni quando erano ancora due bambine. Ma il centro dell'intervista con Silvia Toffanin c'è stato soprattutto il rapporto tra la conduttrice e Rita Dalla Chiesa, che per lunghi anni ha condotto Forum, portandolo al successo.

Da anni si vocifera di un rapporto non idilliaco tra le due, proprio per l'avvicendamento a Forum. Voci di corridoio riportavano di un risentimento da parte della figlia del generale Dalla Chiesa per non essere tornata alla conduzione del programma che lei ha contribuito a far crescere. Tuttavia, sia Rita Dalla Chiesa che Barbara Palombelli hanno sempre smentito i dissapori e proprio per mettere a tacere tutte le voci, l'ex conduttrice di Forum ha voluto inviare un videomessaggio a Verissimo per la conduttrice di Stasera Italia, ribadendole anche pubblicamente la sua stima. " Questo è per far vedere che noi non siamo rivali come è stato scritto. Poi non riesco a vedere Forum perché è come vedere un grande amore che se ne va con qualcun altro ". Rita Dalla Chiesa, quindi, ha concluso: " Ti sono sempre molto vicina ".