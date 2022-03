"Voglio perdonare...". La rivelazione della Hunziker dopo la separazione

Il naufragio del matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha alimentato il gossip per tante settimane. La showgirl svizzera e il rampollo della casa di moda hanno annunciato con un comunicato congiunto alcune settimane fa la loro separazione, spiegando che sarebbero rimasti in buoni rapporti per il bene delle loro due bambine, ancora piccole. Era una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e per dieci anni ha fatto sognare migliaia di persone ma, come ha sottolineato la stessa Michelle Hunziker al settimanale Chi in un'intervista esclusiva " il concetto della favola è che finisce con 'vissero felici e contenti', ma non ci dicono che cosa succede dopo: il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre ".

E Tomaso, per lei, rimarrà per sempre una persona importante. Con lui ha voluto mettere al mondo due figlie e ha costruito una storia d'amore che, finché è durata, ha arricchito le vite di tutti i protagonisti. Anche per qusto è importante trovare un compromesso ed evitare i rancori: " Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo ".

Non ha rimpianti Michelle Hunziker e non rinnega nemmeno gli errori fatti in amore perché, come lei stessa ha spiegato a settimanale Chi, " ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi ". Due matrimoni alle spalle e tre figlie, di cui una ormai adulta, Michelle Hunziker è tutt'altro che delusa dall'amore, anzi: " Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono 'ho sofferto, mi chiudo', fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata ".

La Hunziker è reduce dallo show Michelle Impossibile, dove è tornata sullo stesso palco insieme a Eros Ramazzotti. I due hanno spento a loro modo il gossip che li vedrebbe nuovamente vicini dal punto di vista sentimentale ma, al tempo stesso, hanno fatto ancora sognare i loro tantissimi ammiratori scambiandosi un dolce bacio sulle labbra a favore di telecamera.