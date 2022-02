Il bacio di Eros a Michelle: cosa è successo

Qualcuno la chiama "chimica artistica" altri feeling. Di sicuro quella vista tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, nella puntata di esordio del programma Michelle Impossible, è pura complicità. La conduttrice ha voluto l'ex marito al suo fianco come ospite alla prima del suo show serale. Ma se da una parte la coppia ha respinto le voci di un riavvicinamento, di fatto ha alimentato il gossip con un bacio sulla bocca davanti a milioni di telespettatori.

Dopo un'ora di spettacolo sul palco ha fatto il suo ingresso Eros Ramazzotti. Il cantante era atteso ma il pubblico era impreparato a quanto sarebbe successo in studio. Sin da subito tra Eros e Michelle si è vista confidenza e complicità, una sintonia impossibile da cancellare dopo una vita trascorsa insieme. " La nostra è stata una storia bellissima per cui come si fa a dimenticarla ", ha commentato Ramazzotti dopo avere spiegato al pubblico di essere stato voluto con insistenza da Michelle alla prima del suo spettacolo.

Allusiva la parola scelta dalla conduttrice per raccontare la chiamata: " Non avete idea di quanto l'ho corteggiato per farlo venire in puntata". Il "la" perfetto per commentare i recenti gossip su di loro, che parlavano di un vero e proprio ritorno di fiamma, soprattutto dopo la recente separazione dal marito Tomaso Trussardi. "Come mai sono vent'anni che ogni santo giorno scrivono che io e te torniamo insieme?", ha ironizzato la Hunziker, scatenando la replica di Eros, che da sempre è contro i pettegolezzi: " Perché devono vendere qualcosa e perché non si fanno i cazzi loro ".