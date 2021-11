Il Volo canta i classici di Ennio Morricone. "Inviteremo Clint Eastwood a un concerto"

Il Volo decolla ancora. Il 5 novembre esce Il Volo sings Morricone, disco che raccoglie alcuni dei motivi e dei brani che hanno reso immortale Morricone, da Metti una sera a cena a Se telefonando passando per La Califfa a Your love della colonna sonora di C'era una volta il West. Per dirla tutta, un album che ruota sulla qualità degli arrangiamenti che, come nel caso di Nella fantasia (da Mission con il flautista Andrea Griminelli), arrivano davvero a livelli sublimi. Merito di questi tre ragazzi (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) che con il bel canto hanno costruito una carriera capace di reggere il confronto in tanti mercati del mondo. E merito anche di Marcello Rota, che ha diretto la Orchestra Roma Sinfonietta fondata da Ennio Morricone nel 1994.

Gianluca Ginoble ricorda il primo incontro con quello che è senza dubbio uno dei compositori simbolo del Novecento: «Il maestro ci propose di interpretare E più ti penso in Piazza del Popolo con l'Orchestra Roma Sinfonietta. Durante le prove, per l'emozione ho perso la nota d'attacco e Morricone mi disse: A regazzì, nun te preoccupà che ce penso io. Non lo dimenticherò mai».

E l'eredità di Morricone si respira a fondo in questo disco anche grazie al figlio Andrea che ha scritto per loro I colori dell'amore, che parla della solitudine al tempo del Covid, tra silenzi e ambulanze. «Andrea - dicono i tre - ci ha fatto anche da bussola. La scelta delle collaborazioni con i violinista David Garrett, con Stiepan Hauser dei 2Cellos e con Chris Botti, oltre che con Griminelli, è stata mirata. I brani che abbiamo scelto rispecchiano le nostre esperienze di vita, che cercheremo di far rivivere anche agli ascoltatori del disco e al pubblico nel tour». Già, il tour. Partiranno da Ottawa in marzo, il 18 saranno al Radio City Music Hall di New York e poi gireranno il mondo. Di certo, uno dei momenti più emozionanti del concerto (oltre che del disco) sarà la nuova versione di The ecstasy of gold tratta dalla colonna sonora de Il buono, il brutto, il cattivo, film capolavoro del cinema mondiale e non solo del western. Per questo brano, Andrea Morricone ha scritto un testo in inglese: «In italiano sarebbe stata una scelta troppo scontata», dicono. E poi Piero Barone aggiunge: «Finalmente torniamo in tour e questa volta uniremo tutte le nostre forze per avere Clint Eastwood a un nostro concerto per fargli ascoltare questa nuova versione di Ecstasy of gold. Dopotutto ai nostri concerti abbiamo sempre cercato di avere ospiti importanti, da Priscilla Presley a Quincy Jones.»

A proposito di concerti, il loro show registrato all'Arena di Verona andrà in onda in prima serata su Raiuno il 10 novembre. E Sanremo? «Siamo affezionati al palco dell'Ariston, dove siamo nati come gruppo quasi tredici anni fa, ma per adesso non se ne parla». Insomma, in un'epoca nella quale la vocalità è sempre meno decisiva, Il Volo riesce a tenere alto il livello qualitativo delle proprie interpretazioni: «Ci vogliono tanto impegno, tanta disciplina e tanto studio», dicono. E non è una lezione molto seguita, oggi.