Il volo di "Spider-Man" rilancia il botteghino, bene "House of Gucci"

In effetti è una cifra impressionante quella di Spider-Man: No Way Home che, dal suo debutto in sala mercoledì scorso, ha già incassato ben 11.226.278 euro. Superando così, di circa tre milioni di euro, l'ormai ex campione di incassi Eternals (uscito il 3 novembre) e trasformando questo weekend nel migliore del 2021 e di tutta la pandemia in mancanza anche dei dati che, per politica interna, Netflix nasconde delle 87 sale che ancora programmano È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e delle 91 di Don't Look Up di Adam McKay. Ma l'Uomo Ragno ha stracciato qualsiasi incasso della stessa saga, in era prepandemica anche se nel mese di luglio, quando Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home incassavano 3.840.693 euro e 2.671.412 euro nei loro fine settimana. Una vera e propria boccata di ossigeno per gli esercenti cinematografici che ora stanno tremando per i rumors che parlano di misure governative più stringenti di contenimento del contagio con l'introduzione dell'obbligo del tampone in sala nonostante il super greenpass. Le associazioni di categoria, Agis e Anec in testa, hanno già scritto al premier Draghi annunciando come un provvedimento del genere «creerà alle imprese un danno di centinaia di milioni di euro, visto il particolare periodo festivo». In seconda posizione, con 1.526.578 euro, c'è il sorprendente film di Ridley Scott, House of Gucci, con Lady Gaga (foto) nei panni di Patrizia Reggiani mentre Diabolik dei Manetti Bros. è partito bene al terzo posto con 802.465 euro, in attesa del passaparola che potrebbe aiutarlo durante le feste. Al contrario le commedia italiane sono mesi che faticano e anche Alessandro Siani non fa eccezione. Con Chi ha incastrato Babbo Natale? è quarto con 668.304 euro nonostante Christian De Sica in versione Santa Claus. A chiudere i primi cinque posti, l'animazione Disney di Encanto, con 221.235 euro e un totale di 4.345.336 euro.