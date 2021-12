"A volte penso di farla finita". La dolorosa rivelazione di Katia Ricciarelli

Non solo amenità, trascurabili vicissitudini e contese al limite dal trash. Talvolta, nella gabbia televisiva del Grande Fratello Vip capita pure che ci sia spazio per confidenze inattese e rivelazioni molto personali. Ed è proprio in quei momenti che la frivolezza dello show cede il passo al racconto della vita reale con le sue difficoltà. A questo frangente appartengono le dolorose confessioni che la concorrente Katia Ricciarelli si è concessa nelle scorse ore, mostrando alle telecamere il lato più fragile di sé. La cantante lirica ha infatti parlato della solitudine attraversata e dei sentimenti ad essa legati. Poi ha ammesso: " A volte penso proprio che valga la pena di farla finita ".

Una dichiarazione forte, con la quale l'artista 75enne ha deciso di mettersi a nudo, spogliandosi per una volta della tempra dovuta al suo carattere severo. " Io ho avuto così tanto che non posso chiedere più niente. Allora spesso e volentieri, quando sono sola, mi viene quasi da dire: 'Ma che ci sto a fare?'. Capisci? Mai nessuno con il quale tu possa anche sfogarti. La fama? Che mi frega della fama. A volte penso proprio veramente che valga la pena di finirla. Da soli non si esce. Non si esce dal buio e dalla solitudine. Quindi bisogna anche avere il coraggio e la forza di ammettere che abbiamo bisogno del prossimo ", ha affermato la Ricciarelli nel corso di un "confessionale". Le parole della cantante lirica, che ha testimoniato di aver ritrovato la voglia di vivere grazie al reality, hanno commosso gli altri concorrenti. Già in passato, infatti, Katia aveva accennato alla propria solitudine e ai pensieri da essa suscitati, ma non lo aveva mai fatto con rivelazioni così intime.

Dialogando poi con il conduttore Alfonso Signorini, l'artista ha spiegato come è arrivata a vivere i momenti bui. " Ci arrivi piano piano, passano poi gli anni e la solitudine si allarga proprio perché in tutti gli anni che io ho vissuto di grande fama, come dici tu, non ho avuto mai il tempo di fermarmi a raccogliere l'affetto di tante persone che magari volevano darmelo, ma non ho avuto mai il tempo ", ha detto. In un successivo momento, la Ricciarelli ha confessato al conduttore quali siano i suoi pensieri prima di andare a dormire: " I miei pensieri sono… perché non devo dirlo. Vorrei sparire, ecco ".