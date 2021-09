La prima puntata del Grande fratello vip è partita con la polemica e a innescarla è stata Raffaella Fico. La concorrente è ben nota alle cronache rosa per i suoi fidanzati famosi, tra quali spicca Mario Balotelli, senz'altro il più conosciuto. Il calciatore, che quest'anno ha deciso di giocare in Turchia, è stato menzionato anche nel corso della presentazione della Fico prima di entrare al Gf Vip, circostanza che non ha fatto piacere al giocatore che, tramite i social, ha deciso di sfogarsi. Balotelli però non è nuovo a questo tipo di reality, visto che l'anno scorso è stato più che presente, entrando addirittura nella Casa per una sorpresa (con scivolone) a suo fratello Enock.

Pia, che oggi ha 13 anni, è la figlia avuta da Raffaella Fico da Mario Balotelli. Ci sono stati inizialmente alcuni problemi ma in seguito la bambina è stata riconosciuta da suo padre, che da quel momento ha iniziato a frequentarla. Anche i rapporti tra la showgirl e il calciatore con l'andare del tempo si sono rasserenati e si sono fatti civili per il bene della ragazzina, anche se sembra che alla Fico ancora non vada bene l'atteggiamento di Mario Balotelli. Ecco che, quindi, nella sua clip di presentazione del Gf Vip si lascia sfuggire una frase che non è passata inosservata: " Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre ". Quindi, pur sottolineando che come padre è premuroso, la showgirl ha aggiunto: " Vorrei che fosse più presente ".

L'eco delle parole di Raffaella Fico è stato molto forte, tanto che in poche ore quella frase è arrivata anche all'orecchio del calciatore che, dalla Turchia, non ha potuto fare a meno di replicare. Mario Balotelli ha scelto di affidare il suo sfogo a una storia Instagram, dalla quale si evince perfettamente il tono infastidito per quella dichiarazione dell'ex fidanzata. " Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle ", ha scritto il calciatore, arricchendo il suo sfogo con una emoji.

In tanti su i social credono che questo sia il preludio per uno scontro in diretta tra i due, ipotizzando un altro ingresso nella Casa da parte di Mario Balotelli. A onor del vero, però, l'ex Azzurro non sembra propenso a tornare in Italia per un chiarimento pubblico al Gf Vip con la madre di suo figlio ed è più probabile che aspetterà la sua uscita per il confronto.