Quei voti di massa dal Brasile per far vincere la Mello al Gf Vip

È polemica al GFVip per i presunti voti in favore della concorrente brasiliana Dayane Mello. Tutto parte dall'account social del Brasile Hugo Gloss che ha all’attivo quasi 17 milioni di seguaci che hanno deciso, tramite un appello, di aiutare la Mello a rimanere nella casa del GFVip. La notizia è partita dall’account di Trash Italiano che ironicamente ha commentato: “Ci saranno giusto un po’ di voti in più nei prossimi televoti. La pagina ha rilasciato questo appello dopo aver visto che gli italiani hanno minacciato di condizionare l’edizione brasiliana (questo perché i brasiliani hanno più volte votato per salvare Dayane nei televoti).

Anche Alfonso Signorini è intervenuto sulla faccenda per placare gli animi. A “Casa Chi”, aveva detto la sua: “Anche io sono stato bombardato dai telespettatori. Ho visto che ci sono un sacco di profili stranieri che voterebbero per la Del Vesco e per Dayane Mello. Ovviamente non è una questione che riguarda me, ma riguarda la produzione e il GF. Io non c’entro. Però mi è stato detto che mentre il televoto è proibito e riservato ai residenti in Italia, le votazioni su internet attraverso il sito e le app sono libere a tutti. Questo è quello che mi è stato risposto sulle votazioni degli stranieri. Non ho altri aggiornamenti”.

Gli aggiornamenti invece arrivano da precise analisi che sono state fatte sia sugli account della Mello che sui siti brasiliani che stanno massicciamente intervenendo per sostenerla. Parliamo di numeri: ogni persona può tramite telefoto dare 7 voti a testa e calcolando che il Brasile ha una popolazione di 210 milioni di abitanti, quasi 4 volte l’Italia, i conti sono presto detti.

Notizie che arrivano dal giornalista e massmediologo docente universitario di comunicazione, Igor Righetti che ha analizzato il fenomeno dichiarando “ Questa è un’operazione strategica per aiutare Dyane e portarla alla vittoria perpetrata da più pagine instagram proprio a favore della modella Brasiliana. Non esiste solo il sito citato da Trash Italiano con 17 milioni di follower, a questo va aggiunto (e cito solo i più grandi) Gossipdodia che ha 2,600 milioni che anche lui ha detto di votare per la Mello, Falsadopop con 316.000, Prontofaleyyy con 500.000 follower che ha postato una foto della Mello per sostenerla e ha informato che l'hastag su Twitter per salvarla al GF è al secondo posto di tendenza su Twitter e ancora Raonhamatos con 1 milione e 600 mila follower .

Inoltre, sotto l’ultimo post che i social manager della modella stanno pubblicando sulla pagina Instagram mentre lei è all’interno della Casa c’è il nome di un grosso personaggio brasiliano, Gabriela Puglisi, che ha oltre 4 milione di follower, intervenuta a favore della Mello con un proprio commento e repostandolo nelle sue storie del profilo. ”. Igor Righetti però non è il solo ad aver indagato, A lui si unisce l’influencer romano Lorenzo Castelluccio con oltre 125.000 follower che ha analizzato la pagina Instagram di Dyane Mello e ha scoperto che il suo account è in crescita vertiginosa. Dalla mezzanotte del 2 gennaio è aumentata di oltre 26.000 mila follower e continua ad aumentare di 1000 follower ogni mezz'ora. Tutti ovviamente brasiliani, che secondo l’influencer “ andranno sicuramente a votare per lei seguendola quando va in nomination e aiutandola in questo modo non solo a non uscire ma ad arrivare alla vittoria ”.

Insomma una guerra a colpi di social che è anche arrivato alle orecchie dell’Agcom che aveva aperto un’istruttoria nel confronti del GfVip dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei telespettatori. L’istruttoria si legge tende ad accertare “con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n. 38/11/CONS, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del numero massimo di voti previsto al comma 2 del medesimo articolo, nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel Regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze”.

Una bella gatta da pelare per il GF Vip che in questo non ha assolutamente nessuna colpa anzi si trova ad essere in prima persona “vittima” di una manovra difficile da arginare che se da una parte fa parlare del programma che quest’anno sta andando a gonfie vele, dall’altra risulta una faccenda difficile da districare.