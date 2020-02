Wanda Nara, auguri hot per i 27 anni di Icardi: "Spero di vivere altri sogni insieme"

L'idea di Wanda Nara per festeggiare il compleanno del marito Icardi è a tinte hot. La procuratrice sportiva ha rivolto i suoi auguri speciali all'attaccante postando una foto sexy su Instagram che ha estasiato i fan. Mauro Icardi ha compiuto 27 anni due giorni fa, e il calciatore del Psg ha ricevuto una marea di felicitazioni di auguri da tutti i suoi sostenitori. In testa alla lista delle sue ammiratrici più accanite c'è lei, l'esplosiva moglie sudamericana Wanda Nara, che non ha mancato anche quest'anno di celebrare a modo suo l'anniversario di compleanno del suo Mauro. L'occasione è propizia per riunire tutto il clan attorno a Mauro Icardi che ha spento 27 candeline il 19 febbraio. A Parigi è arrivata tutta la famiglia, città dove attualmente il bomber risiede militando nella famosa squadra del Paris Saint Germain, la moglie Wanda nara, i figli della coppia, Francesca, Isabella, Valentino, Benedicto e Costantino (i tre maschietti nati dalla relazione tra Nara e il calciatore Maxi Lopez) e il papà Juan Icardi, per festeggiare il loro caro Mauro. Icardi ha festeggiato il suo compleanno alla grande: prima con i suoi cari con una festa intima e informale tra fragorose risate e abbracci calorosi, e la classica torta di rito.

Mente nella data del suo compleanno l'attaccante del Psg ha brindato in famiglia, il giorno seguente è stato circondato da colleghi e amici, oltre che dai familiari, al party vip fastoso organizzato in un palazzo della capitale francese. Oltre al festeggiato Icardi, anche altri due compagni di squadra, Edinson Cavani e Ángel Di María, con cui condivide l'avventura sportiva parigina, hanno festeggiato il loro compleanno posticipato, dato che il 14 febbraio entrambi hanno compiuto rispettivamente 33 e 32 anni. Lo sportivo argentino si è scatenato alla festa organizzata per lui in compagnia di moglie e figli e moltissimi amici tra balli sfrenati e brindisi con fiumi di champagne. I momenti per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme per la famiglia Icardi sono davvero rari: con il trasferimento del calciatore dall’Inter al Psg e con gli impegni televisivi di Wanda Nara, divsa tra Roma dove è impegnata come opinionista per il Gf Vip e Milano dove vivono i suoi figli. Ecco che la data del compleanno del marito Mauro, diventa un'occasione unica per Wanda Nara di ricongiungere tutta la famiglia. La bella Nara giunta nella città simbolo dell'amore, Parigi, è stata sorpresa da un regalo speciale: un orologio extra chic donatole da suo marito per un San Valentino procrastinato appositamente per lei.

Gli auguri sexy di Wanda Nara per il compleanno di Icardi

Mauro Icardi, classe 1993, ha compiuto 27 anni il 19 febbraio, e, tanta è la popolarità dell'attaccante argentino, che i suoi fan lo hanno subissato dei loro auguri di "Buon compleanno". A fare da apripista, c'è lei, Wanda Nara, la quale, ispirata dall'amore per il marito, ha scelto di fare i suoi auguri per il 27esimo compleanno dello sportivo argentino con una romantica dedica postata su Instagram. La sensuale procuratrice sportiva si è immortalata in posa sexy nel post-regalo per Icardi come promessa di amore eterno, e le dedica romantica scritta da lei ha emozionato i cuori di tutti i fan. L'opinionista di Alfonso Signorini ha utilizzato il canale social per festeggiare Mauro Icardi, pubblicando due foto, una di tenore hot e la seconda da quadretto familiare. I protagonisti dello scatto su Instagram, lei e il marito Mauro in posa intima. L'immagine è altamente piccante: Nara abbraccia appassionatamente Icardi che, completamente nudo, sfoggia il suo fisico scolpito dai muscoli, esaltato dai numerosi tatuaggi.

La posa, molto bollente, vede la conduttrice che avviluppa da dietro il marito con la mano che indugia verso le zone proibite di lui. Lo scatto super hot ha stuzzicato le passioni e gli istinti erotici dei fan e sopratutto delle fan dell’attaccante del Psg. Nella dedica a corredo del post di coppia, Wanda Nara ha aperto il suo cuore esternando i suoi sentimenti più profondi per il marito. La frase poetica e romantica di Nara: "Buon compleanno amore mio per tanti altri sogni insieme..Ti amo infinitamente e ogni giorno sono sempre più orgogliosa di te per il papà e il grande marito che sei…Ti amo infinitamente! Felice 27, il nostro numero. Ti amo!".