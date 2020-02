Polveriera Psg, notte di festa per Icardi e compagni dopo il ko in Champions

Il Psg è una polveriera. Dopo la bruciante sconfitta subita in coppa per mano del Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'ambiente è diventato rovente. Il clan del difensore Kimpembe se l'è presa con il tecnico Thomas Tuchel che sembra non aver saldamente in mano il gruppo in questo momento delicato. Ad acuire le tensioni in casa Psg ci hanno pensato Mauro Icardi, Edinson Cavani e Angel Di Maria che due giorni dopo la sconfitta in Champions contro i tedeschi di Lucien Favre hanno dato vita ad un party esagerato per festeggiare il triplice compleanno: con l'ex capitano dell'Inter che ha compiuto 27 anni lo scorso 19 febbraio e con gli altri due che ne hanno compiuti 33 e 32 il 14 febbraio.

Tuchel si era già arrabbiato recentemente per la festa non proprio sobria organizzata da Neymar per il suo compleanno lo scorso 5 febbraio con i giocatori che non hanno pensato minimamente alle conseguenze di una festa fino a tarda notte dopo una brutta sconfitta subita in Champions. La festa a base di birra e musica latina ha fatto infuriare sia la dirigenza che gli esigenti tifosi della squadra francese.

Prove social

Tra gli invitati al parti c'erano tutti o quasi i giocatori del Psg con Keylor Navas, Leandro Paredes e Neymar che con Cavani si sono improvvisati dj e ballerini. Alla festa anche altri calciatori come Herrera, Marquinhos, Kehrer, Kylian Mbappè e tanti altri ancora, unico assente certo Marco Verratti mentre di Thiago Silva non si sono avute tracce. I calciatori sono rientrati a casa all'alba, con Tuchel che ha però concesso a tutti un giorno di riposo, ma nonostante questo sono divampate le polemiche.

Wanda scatenata

Wanda Nara, una delle tre wag impegnata nei festeggiamenti del marito, si è scatenata con balli e canti sfrenati e ha postato il tutto con una story molto ricca su Instagram. Per l'occasione, inoltre, la sexy argentina ha anche promosso una sua nuova linea di cosmetici. La festa è stata un vero e proprio successo anche se a Tuchel, Leonardo e soprattutto al presidente Nasser Al-Khelaifi la cosa non è andata giù dato che non si sarebbero mai aspettati una festa così roboante dopo una sconfitta che mette ora in pericolo la qualificazione per gli ottavi di Champions League. Chissà cosa ne penseranno i tifosi del club francese che potrebbero esprimere il loro disappunto già nel prossimo turno di campionato.

