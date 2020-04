Wanda Nara, bomba sexy su Instagram: décolléte in primo piano da urlo

Con Wanda Nara la quarantena si tinge di sensualità e diventa di colpo "bollente". Day by day la moglie dell'attaccante del Psg racconta la sua quotidianità su Instagram mentre è "reclusa" nella sua sontuosa villa sul lago di Como, dove vive l'isolamento in famiglia. Ecco che la sexy procuratrice sportiva immortala istanti hot della sua permanenza nel magnifico contesto lagunare che stuzzicano l'immaginazione dei fan. E come non restare stupefatti ammirando la bellezza da urlo e il corpo da sogno della showgirl argentina. Nello splendido scenario da favola la moglie di Mauro Icardi trascorre momenti incantevoli a lasciarsi baciare dal sole in bikini, facendoci pregustare l'estate in anticipo. E tanto per restare fedele al tenore "disinibito" impresso al suo profilo social, ha postato un ulteriore scatto davvero hot. Superlativa l'ultima istantanea che ritrae la conduttrice argentina in una mise super provocante con indosso un bikini succinto distesa a prendere una tintarella infuocata. Il selfie sensuale condiviso su Instagram dalla bomba sexy 33enne ha fatto impazzire i suoi fan, che sono rimasti senza fiato ammirando il florido e abbondante décolléte della soubrette sudamericana.

La quarantena "bollente" di Wanda Nara

La energica e solare Wanda Nara sta tenendo compagnia a tutti i suoi seguaci in questo momento triste per gli italiani, regalando scatti privati e ad alto tasso erotico. Davvero spettacolare l'ultimo selfie social dallo stile retrò: l'immagine in bianco e nero dell'opinionista del Gf Vip manda in estasi. Un primissimo piano che buca l'obiettivo: la soubrette argentina è distesa al sole con indosso un micro bikini che contiene a malapena il seno prosperoso. Assoluto protagonista della foto è il décollète esplosivo e sexy che ipnotizza lo sguardo degli ammiratori della moglie di Icardi. Un ritratto che tormenta i sogni erotici dei fan accaniti della conduttrice sportiva. Per completare l'outfit da spiaggia Wanda Nara sfoggia un cappello di paglia alla texana e sul costume stringato ecco scivolare proprio sulle curve procaci del seno una collanina con crocifisso. E i fan sono stregati dallo sguardo che ammicca sensualmente all'obiettivo come a voler sedurre la platea social, e che dire del sorriso birichino da femme fatale. Uno scatto incantevole che conferma la bellezza eccitante e il fisico da paura della consorte del centravanti in forza al Paris Saint Germain.

La didascalia è concisa ma significativa in questa fase critica per l'emergenza da coronavirus. " Quarantena 2020 ", ha scritto Wanda Nara a corredo del suo post super hot. L'immagine in primissimo piano del seno voluttuoso della soubrette ha collezionato quasi 300 mila like nel giro di poche ore. La creatività dei follower è sorprendente. Dopo aver ammirato le grazie floride e mozzafiato della donna hanno commentato il selfie in modo colorito. Anche in piena quarantena la intraprendente agente sportiva non smette di deliziare i fan con il suo fascino da vamp, da vera icona di eroticità. L'ennesimo ritratto seducente della contrurbante opinionista ha mandato in visibilio lo stuolo di fan fedelissimi della giunonica showgirl.