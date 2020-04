Wanda Nara si gode la famiglia: "Una Pasqua felice in casa"

Wanda Nara sta trascorrendo il suo isolamento forzato insieme al marito Mauro Icardi e ai cinque figli nella villa sul lago di Como. Nei giorni scorsi la 33enne argentina si è collegata con gli studi di Cologno Monzese per presenziare, seppur per pochi minuti, alla finale del Grande Fratello Vip, trasmissione che fino a fine febbraio l'ha vista grande protagonista come opinionista in compagnia di Pupo.

Durante la puntata ha fatto irruzione anche del marito, spinto da Alfonso Signorini che ne reclamava la presenza fugace. I coniugi Icardi stanno vivendo bene la quarantena come testimonia la foto postata ieri da Wanda con il lago di Como alle spalle sue e dell'ex capitano dell'Inter: "Felice Pasqua a casa".

Nei giorni scorsi l'ex marito Maxi Lopez si era scagliato contro Wanda colpevole di essersi trasferita da Parigi a Como definendo folle la sua scelta di venire al centro della pandemia da coronavirus che ha stravolto il mondo. Nel giro di pochi giorni Icardi e Wanda hanno risposto in maniera indiretta l'attaccante del Psg, più diretta la procuratrice argentina per zittire il bomber del Crotone che aveva parlato di come uno dei suoi tre figli maschi avesse la febbre, con Wanda che ha subito smentita la cosa.

In queste ore sui social si sta discutendo su una foto postata dall'attuale compagna di Maxi, Daniela Christiansson, che risale però al 2017 dato che sembra essere la casa sul lago di Como di Icardi e Wanda Nara: "È così che vorremmo sempre festeggiare la Pasqua”, il commento della modella che ha poi risposto ad alcuni follower che si interrogavano se quella fosse la casa dei coniugi Icardi: "No, è una casa che avevamo tempo fa”, la risposta secca di Daniela.

In tutto questo caos, dunque, la quarantena di Wanda continua ad essere delle più tranquille con i suoi affetti e con i suoi quasi 6,5 milioni di followewr su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy e piccanti nonostante la clausura forzata.