"Milioni di euro, case e auto": i dettagli sul divorzio Icardi-Nara

Sessanta milioni di euro. Tanto varrebbe il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi se la coppia arrivasse alla definitiva separazione. La crisi c'è e i rumor non mancano, ma di avvocati ancora non si parla. Certo è che lo scandalo partito da Parigi, arrivato a Milano e rimbalzato in Argentina ha scosso il mondo del gossip. Il presunto tradimento, che Maurito avrebbe consumato a colpi di chat, foto e video con l'attrice sudamericana China Suarez, ha scatenato la gelosia e la rabbia di Wanda Nara. L'argentina ha spiattellato tutto sui social network e la telenovela si arricchisce di nuovi dettagli con il passare delle ore. Mentre Icardi si mostra sempre più innamorato (e quasi pentito) sui social (" Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo ", il suo ultimo post Instagram) spuntano i detective, le chat (hot, si dice) e ora in Argentina parlano già di soldi e patrimonio da spartirsi. " 60 milioni di euro in beni e denaro, con tutto il resto tra cui gioielli, opere d'arte e auto ", ha dichiarato Yanina Latorre a Lam. Un vero e proprio "affare".

A Uomini e donne Gemma potrebbe avere trovato l'uomo giusto. L'ultimo cavaliere arrivato in studio sembra avere fatto breccia nel cuore della Galgani. Durante l'ultima esterna Costabile e Gemma si sono baciati appassionatamente ma se il bacio ha stregato i due protagonisti, lo stesso gesto ha scatenato invece la reazione di Tina Cipollari. L'opinionista, subito dopo la messa in onda dell'esterna, si è detta disgustata da quanto visto e c'è andata giù pesante (tra i rimproveri di Maria De Filippi): " Sinceramente è una scena che fa un po' senso. A me ha fatto un po' schifo ". Altro che romanticismo, ha sentenziato l'opinionista: " In privato va bene, ma vedere due nonni così... insomma lei ha 73 anni. Questa scena in cui lei si bacia così spudoratamente, come una 18enne, vedere due persone così adulte che si lasciano andare in questo modo mi dà fastidio ". Gemma non ha raccolto la provocazione e proseguirà la frequentazione. Fusse che fusse la volta bona per la dama torinese?