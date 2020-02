Wanda Nara: "Mai al Grande Fratello, in casa vorrei fare l'amore"

Confessioni bollenti da parte di Wanda Nara al settimanale 'Oggi'. In una lunga intervista concessa alla nota rivista, la modella argentina ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello VIP in veste di opinionista, ma anche del rapporto con suo marito Mauro Icardi, nonché suo cliente essendo la sua procuratrice. "Non posso sapere se lascerà il PSG per trasferirsi alla Juventus. Posso dire che nel calcio non si può mai sapere, noi di certo lo seguiremo. Ho abbandonato il mio Paese per seguire Mauro in Italia mentre avevo toccato il massimo del successo", ha detto lady Icardi al riguardo.

Wanda Nara al Grande Fratello VIP come concorrente? "Mai perché vorrei fare l'amore"

Dal calcio alla tv, la sexy showgirl argentina vive con immenso entusiasmo la sua avventura al fianco di Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP anche se esclude un coinvolgimento diretto nel gioco: "Non potrei mai entrare in casa perché vorrei fare l'amore". Sui giudizi duri della gente e sugli haters Wana Nara dice: "Siamo nel 2020, le persone non dovrebbero giudicarmi da come mi vesto o da come mi presento sui social network. A chi mi segue dovrebbe interessare che faccio la procuratrice in modo serio". All'ex marito Maxi Lopez, invece, non le manda a dire: "Da due anni non paga gli alimenti ai figli”.

Parole pesanti che la modella argentina aveva già usato in un'altra intervista, quella uscita su 'Chi' nei giorni scorsi. Nell'articolo del 19 febbraio sono emersi retroscena battaglieri anche con il padre, che aveva duramente sminuito il percorso della figlia nel mondo dello spettacolo. "È una storia molto lunga", le parole di Wanda. "Mio padre mi attacca dicendo che sono avida, attaccata ai soldi. Che ho lasciato il mio ex marito Maxi Lopez e mi sono messa con Mauro Icardi solo per i soldi, ma la storia è molto diversa perché per i miei lavori mi alzo alle 4 del mattino".

Chi sembra capirla benissimo è ovviamente la sua dolce metà, Icardi, con cui la sintonia è a livelli massimi: "Stiamo insieme da sette anni, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni. Quando mi alzo presto la mattina Mauro mi dice che non ci crede. Ma per come sono fatta io non riesco a dire no ad una proposta di lavoro".