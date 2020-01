Wanda Nara ringrazia: "Felice per il successo del GF Vip"

Wanda Nara è entusiasta della sua esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip. La moglie di Mauro Icardi è stata voluta fortemente dal conduttore Alfonso Signorini che l'ha affiancata all'altro opinionista del programma di Canale 5 Pupo. La 33enne argentina per ottemperare agli impegni presi con il GF si è dovuta prendere una piccola pausa da Tiki Taka programma di cui Wanda è presenza fissa dalla passata stagione.

L'argentina sui social e non solo sta dividendo come sempre visto c'è chi la trova gradevole e chi invece la trova fuori luogo e fuori contesto. Lei però, come sempre, non pare curarsi delle critiche e anzi qualche giorno fa su Instagram ha voluto ringraziare i suoi tantissimi follower per l'affetto dimostrato in queste settimane: "Sono felice per il successo del Grande Fratello Vip e soprattutto per il sostegno e il vostro amore".

Questa sera andrà in onda un'altra puntata del Grande Fratello Vip e sarà sicuramente scoppiettante viste le parole al veleno riservate dalla scrittrice Barbara Alberti nei confronti proprio di Wanda Nara. La Alberti, infatti, ha dato del mostro alla moglie di Mauro Icardi: "Ma come Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno. Dai è un mostro. Come? Si è lei….opss".

La Alberti, forse, non si è ricordata di essere ripresa dalle telecamere ma il danno ormai era stato fatto con Wanda che ha subito mostrato le unghie dando appuntamento alla famosa scrittrice per questa sera: "Altezza 1,70. Ci vediamo questa sera al GF Vip". Si preannunciano scintille tra la moglie-agente di Icardi e la concorrente del programma televisivo che si sta rivelando pungente oltremisura.

Una cosa è certa, la sexy Wanda divide come sempre: piace e non piace ma sicuramente non passa inosservata dato che il suo numero di seguaci sui follower sta crescendo in maniera esponenziale con oltre 6,1 milioni di follower su Instagram, solo 200.000 in meno rispetto al marito che però di professione fa il calciatore ed è molto più sotto i riflettori rispetto all'ex moglie di Maxi Lopez che è riuscita a crearsi una sua posizione nel mondo dello spettacolo italiano. Wanda, infatti, recentemente al GF Vip si era espressa così: "Sono mamma di cinque figli, lavoro e sono indipendente. Non voglio dipendere da nessun uomo".



