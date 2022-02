What women want: quando Mel Gibson si depilò davvero

What women want - quello che le donne vogliono è il film del 2000 diretto da Nancy Meyers che andrà in onda questo pomeriggio, alle 16.55 su Nove. Si tratta di una commedia brillante con Mel Gibson che si concentra sui molti stereotipi che ancora esistono tra uomini e donne e sulla difficoltà di comunicazione che esiste tra i due sessi.

What women want - quello che le donne vogliono, la trama

Nick Marshall (Mel Gibson) lavora per un'agenzia pubblicitaria di Chicago e ha sempre avuto molto successo tanto nell'ambito lavorativo quanto con il gentil sesso. Grazie a un'infazia molto particolare, Nick ha sviluppato una vera e propria passione per le donne, che lo porta ad essere un Don Giovanni incallito e impenitente. Una mattina, recandosi nel suo studio, Nick scopre che il lavoro di direttore creativo dell'agenzia a cui ambiva è stato invece preso da Darcy McGuire (Helen Hunt), una donna che sembra conoscere la reputazione di Nick e averne una stima bassissima. Mentre cerca di trovare un modo per dimostrare di essere l'unica persona in grado di ricoprire il ruolo di direttore creativo, Nick finge di voler collaborare con la sua nuova responsabile e di calarsi di più nel mondo femminile, fascia di mercato a cui l'agenzia vuole arrivare.

Durante uno di questi tentativi Nick ha un incidente brutale che potrebbe ucciderlo, ma che al contrario gli concede un potere soprannaturale: sentire tutti i pensieri delle donne. Così, dopo un primo momento di smarrimento e di incredulità, Nick comincia a comprendere che il suo potere è una manno dal cielo, un vero e proprio dono che gli permetterà di ottenere tutto quello che vuole. Il rovescio della medaglia è che Nick scopre che tutte le donne che ha intorno - compresa sua figlia - hanno un'opinione bassissima di lui. L'uomo dovrà così capire se usare il suo potere per continuare sulla strada del proprio egoismo o se sfruttare questa nuova comprensione per migliorare se stesso.

Quando Mel Gibson si depilò davvero In What women want - Quello che le donne vogliono

Mel Gibson, nel film, rappresenta un uomo "affetto" da quella mascolinità tossica che, dagli anni Duemila in poi, è sempre stata messa sotto accusa e, in qualche modo, ridicolizzata. Il Nick di Mel Gibson è un esempio lampante del cambio di rotta delle commedie romantiche nella settima arte, che pian piano avevano smesso di concentrarsi su un maschio alpha per dare più spazio a uomini normali, ironici, che fossero in grado di comunicare senza dare necessariamente dimostrazione della propria forza. E per scardinare questo status quo il film What women what prende un personaggio virile e maschilista e lo costringe a "sottomettersi" a un universo totalmente femminile. E lo fa non solo ponendo Nick un gradino più basso rispetto a Darcy nella gerarchia lavorativa, ma anche costringendo un sex symbol come Mel Gibson a calarsi davvero nell'universo femminile, muovendosi con strumenti che da sempre fanno parte della quotidianità delle donne.

Nello specifico, in What women want - Quello che le donne vogliono c'è una scena in cui il personaggio di Nick si trova a provare su se stesso tutti i prodotti contenuti all'interno di una scatola e che sono tutti oggetti usati per lo più dalle donne. Smalto, cerotti per i punti neri, collant velati... Ogni oggetto che Nick tira fuori dalla scatola rappresenta un elemento dell'aspetto femminile. Lo scopo della scatola è quella di provare a creare uno spot per uno dei prodotti contenuti in essa, ma Nick - che è sempre stato affascinato dalle donne ma non si è mai interessato a capirle - non sa da che parte iniziare. Nella sua mente si apre subito l'immagine di un corpo femminile sessualizzato che poco ha a che fare con gli oggetti che deve provare a vendere. Comprendendo, quindi, di partire da una posizione svantaggiata rispetto alle sue colleghe, Nick decide di provare su di sé tutto quello che prova. Ecco allora che il pubblico può vedere il macho Mel Gibson mentre si mette lo smalto, si cotona i capelli, si passa il mascara sulle ciglia.

Ma forse la scena più emblematica è quella in cui l'attore di Braveheart e Arma letale si trova a depilarsi le gambe, facendosi la ceretta. Come racconta il sito dell'Internet Movie Data Base Mel Gibson, per essere ancora più credibile nella parte di un uomo che scopre per la prima volta il mondo e gli strumenti femminili, decise di depilarsi davvero utilizzando la ceretta. Nel film il pubblico lo può vedere reagire con dolore quando si strappa i peli dalla gamba, mentre impreca contro le donne che si sottopongono a questa tortura. In realtà, secondo IMDB, Mel Gibson non provò così tanto dolore, anzi passò il resto delle riprese ad andare dalle sue colleghe sul set e a dire che, dopotutto, la ceretta non era niente di che e non faceva poi così male.