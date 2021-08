"William e Kate nervosi per il figlio". Cosa ha combinato Harry

Da alcune settimane circola la voce secondo cui William e Kate sarebbero spaventati dal futuro che attende il principe George, erede della Corona britannica. La miccia delle loro preoccupazioni sarebbe stata accesa dopo la finale degli Europei di calcio, quando il primogenito dei Cambridge è finito sotto il fuoco incrociato degli hater sul web. Tuttavia non sarebbero solo i leoni da tastiera a turbare i duchi ma anche, chissà quanto involontariamente, il principe Harry.

Lontano dai riflettori

Tenere il principe George al riparo dalla ferocia di una certa parte web è più a facile a dirsi. William e Kate lo stanno sperimentando, soprattutto dopo gli insulti ricevuti dal bambino a seguito della partita Italia-Inghilterra. A tal proposito l’esperto Robert Jobson ha commentato: “George ha avuto una grande attenzione da parte dei social media. Alcuni sono stati critici per il fatto che [George] abbia indossato una camicia e una cravatta come il padre. Ho pensato che ciò sia stato molto sgradevole. [George] è molto popolare, ma penso che [William e Kate] proveranno a tenerlo lontano dai riflettori per un po’. Sono consapevoli di tutto questo…”.

Infatti sembra che William e Kate vogliano tenere il loro primogenito lontano dai riflettori per un po’ di tempo. Per questo lo avrebbero portato in vacanza ad Anmer Hall, nel Norfolk e, pare, anche nelle isole Scilly, in Cornovaglia, prima di concludere l’estate a Balmoral con la regina Elisabetta.

I social network, nonostante tutto, non sarebbero il timore principale di William e Kate. A quanto pare i duchi di Cambridge sarebbero più spaventati da quello che potremmo chiamare “l’effetto Harry”. Già, perché le interviste del duca di Sussex hanno sollevato un vespaio intorno ai metodi educativi della royal family. William e Kate si starebbero chiedendo cosa sia più giusto fare per assicurare un avvenire il più tranquillo possibile a baby George e si starebbero facendo alcune domande. Quanto peseranno le dichiarazioni di Harry sul futuro del loro primogenito? Avranno il potere di orientarne l’educazione e le scelte future?

Allevare un futuro re

Una fonte ha rivelato ad Us Weekly: “[William e Kate] sono nervosi per ciò che riserva il futuro a George. Lui sta crescendo in un’epoca diversa da quella dei genitori. Da allora i tempi sono cambiati. Non c’erano i social media o i troll di Internet quando William e Kate erano bambini”. Per questo motivo i Cambridge starebbero cercando di difendere a ogni costo la privacy dei figli. L’insider ha continuato: “I Cambridge sentono che è necessario proteggere George, Charlotte e Louis dalla luce dei riflettori e sono diventati prudenti per quel che riguarda ogni apparizione che fanno. Kate e William sono più selettivi per ciò che concerne gli eventi a cui [George] partecipa”. “

I Cambridge vogliono che George, Charlotte e Louis crescano con i piedi per terra, insieme agli altri coetanei, senza tenere conto di status e titoli. La fonte ha aggiunto: “Vogliono che i loro bambini siano bambini, ma li stanno allevando affinché siano ben educati e non diano per scontato il loro status”. Peccato, però, che le esternazioni del principe Harry non stiano rendendo la vita facile alla giovane famiglia reale. Il duca ha accusato i Windsor di essere razzisti di fronte a Oprah Winfrey. Non contento, durante il podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard, si è scagliato contro il principe Carlo, ritenendolo responsabile di aver educato i suoi figli perpetrando il “ciclo genetico di dolore e sofferenza”.

Dopo queste rivelazioni la royal family è stata duramente criticata da una parte dell’opinione pubblica. I suoi membri sono stati tacciati di indifferenza e insensibilità, di usare metodi educativi anacronistici. Invece, come racconta l’esperto William Lacey nel suo libro “Battle of Brothers”, citato dal Daily Mail, “[William e Kate] volevano che il figlio ricevesse un’educazione normale”. Harry avrebbe compromesso questo bisogno di normalità. I Cambridge avrebbero paura che il principe George possa essere preso di mira a scuola proprio a causa dei commenti dello zio. Sono consapevoli del fatto che tenere il figlio lontano dai paparazzi sia solo una soluzione temporanea. Per questo avrebbero pensato a un’altra soluzione.

George in collegio?