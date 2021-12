Into the woods, così Meryl Streep è quasi morta sul set

Arrivato in sala nel 2014 e basato sull'omonimo musical di Stephen Sondheim, Into the woods è il film con Meryl Streep e Johnny Depp che andrà in onda questo pomeriggio alle 15.47 su Italia 1. Si tratta di un musical che raggruppa tutti i personaggi e gli stereotipi della tradizione fiabesca per creare un unico universo magico, dove tutte le storie si intrecciano per creare una trama fitta di intrighi.

Into the woods, la trama

Diretto da Rob Marshall, Into the woods è un film che si concentra sul desiderio dei protagonisti di prendere in mano le proprie esistenze e vivere come piace a loro. C'è Cenerentola (Anna Kendrick) che vorrebbe andare al ballo ed essere notata dal principe di cui è innamorata e Jack (Daniel Huttleston) che non chiede altro che tenere con sé la propria mucca. Queste storie si intrecciano con quella di coloro che sono i veri protagonisti della vicenda: una coppia di fornai (James Corden e Emily Blunt) che, impossibilitati ad avere un figlio a causa di una maledizione, si fidano dei consigli della stessa strega (Meryl Streep) che ha gettato sulla loro casa il maleficio che li ha resi sterili. La strega, per realizzare il loro desiderio, chiede loro in cambio una scarpetta di cristallo, una mucca, una ciocca di capelli biondi e un mantello rosso. Per ottenere tutti questi oggetti i due si metteranno sule tracce di molti personaggi, prima tra tutti Cappuccetto Rosso che sta scappando dal Lupo (Johnny Depp), mentre il principe di Cenerentola (Chris Pine) non è così azzurro come sarebbe stato lecito pensare.

Così Meryl Streep è quasi morta sul set

Sebbene Into the woods sia un film che racconti un mondo magico pieno di meraviglia e un musical allegro, la lavorazione del film ha rischiato di trasformarsi nel teatro di una tragedia le cui conseguenze avrebbero potuto cambiare per sempre il mondo del cinema. Durante una sessione di "domande e risposte" al Directors Guild of America Theatre di new York riportata da Vanity Fair, l'attore James Corden ha raccontato di come Meryl Streep abbia rischiato la vita durante la riprese del film.

Secondo quanto raccontato dallo stesso James Corden Meryl Streep prese con troppo entusiasmo gli aspetti fisici della sua prima entrata in scena. L'attrice, infatti, fa il suo ingresso in Into the woods entrando con veemenza nella locanda dei fornai colpiti dalla maledizione che non permette loro di avere un figlio. Durante le prove, mentre era alle prese anche con le prove del suo costume di scena alquanto ingombrante, Meryl Streep prese a saltare prima sulle sedie e poi sul tavolo. Durante uno di questi movimenti, il piede dell'attrice finì con l'impigliarsi con l'abito, facendole perdere l'equilibrio.

Secondo quanto raccontato dal sito dell'Internet Movie Data Base, tanto James Corden quanto il regista Rob Marshall sono rimasti impietriti nel vedere Meryl Streep perdere l'equilibrio e cadere all'indietro, con il rischio di sbattere violentemente la testa e subire così danni letali. Secondo IMDB, James Corden si spaventò all'idea di star assistendo alla morte di Meryl Streep, una delle attrici più amate di sempre. Ma, secondo il racconto raccolto da Vanity Fair, a salvare la situazione ci pensò l'attrice Emily Blunt che, senza pensare alla sua gravidanza, si gettò in avanti e salvò Meryl Streep prima che la donna colpisse il pavimento.