Wynona Ryder difende Johnny Depp dall'accusa di abusi

Johnny Depp e Amber Heard sono da temo al centro di una lunga e controversa azione legale che li vede protagonisti di una serie di gravi accuse reciproche, tra aggressioni verbali, fisiche e violenza domestica. La loro relazione era iniziata nel 2012 per poi concretizzarsi in un matrimonio durato dal 2015 al 2017 e finito miseramente, con una serie di recriminazioni pesanti da parte di Amber nei confronti dell'ex. L'attrice ha sempre sostenuto di aver subito violenze fisiche e verbali da parte di Deep, spesso alterato dall'assunzione di alcolici: una situazione controversa che li ha condotti al divorzio, con tanto di risarcimento milionario che l'attrice ha voluto donare all'American Civil Liberties Union e al Children Hospital di Los Angeles.

Lo scontro prosegue da anni con continue accuse reciproche e con l'intervento di amici e conoscenti, in sostegno dell'uno o dell'altra. Ultima in ordine di tempo è Wynona Ryder, che confessa di non credere Deep capace o responsabile di violenza domestica. I due hanno condiviso in passato una tenera storia d'amore durata quattro anni e che aveva spinto l'attore a tatuarsi il nome di Wynona sulla spalla. Ryder non vuole definire nessuno come bugiardo, ma pensa che un'accusa così forte sia impensabile, forte della sua esperienza al fianco di Johnny.

This has not been a good week for Amber Heard! https://t.co/xRambJCLI7 — Perez Hilton (@PerezHilton) March 13, 2020

La loro relazione è stata definita dalla Ryder davvero significativa, tanto da considerarlo un tempo come suo migliore amico e famiglia, per questo immaginarlo arrabbiato e violento è una delle cose che non riesce a visualizzare. Un'esperienza che non ha mai vissuto personalmente, per questo l'attrice ha voluto parlare del passato aprendo una finestra sul suo privato e sostenendo indirettamente l'ex fidanzato.

Aggiungendo che la sua confessione rimanda alla sua storia personale, non avendo vissuto al fianco di Amber e Johnny durante il loro matrimonio: Winona ha voluto parlare apertamente del loro rapporto e dell'atteggiamento di Deep, considerato da tutti come un uomo rispettoso, protettivo, premuroso e molto amorevole: sia nei confronti dell'ex che nei riguardi di chiunque.

Questo è solo l'ultima delle testimonianze in favore di Deep dopo quella di amici, conoscenti, colleghi e dell'ex moglie Vanessa Paradis, ma la battaglia legale tra lui e Amber sembra non aver fine. Nel tempo sono emerse altre confessioni, registrazioni di messaggi scritti e verbali dal tono violento e immagini fotografiche delle percosse subite, una situazione che solo in sede legale potrà trovare una vera risoluzione.

