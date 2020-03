Zlatan Ibrahimovic sorprende Francesco, che ha cresciuto il fratello: "Sei un campione di vita"

Lo scorso sabato 7 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata di C'è posta per te, people-show condotto da Maria De Filippi. E il nuovo appuntamento tv in questione ha visto il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimović, presentarsi in studio per il destinatario di una sorpresa pensata da Gianmarco. Il mittente della posta in questione ha voluto dire pubblicamente al fratello maggiore, Francesco, che gli deve tutto. La storia dei due fratelli, ospiti del format targato Mediaset, è complessa e al contempo particolarmente commovente. I due hanno perso la madre in tenera età e ad un certo punto della loro vita, perdendo il papà, hanno rischiato di ritrovarsi da soli. A sostenerli per un periodo sono stati i nonni e, rispettivamente all'età di 15 e 17 anni, hanno dovuto farsi forza a vicenda, essendo rimasti soli, senza avere punti di riferimento.

Proprio in quelle difficili circostanze di profonda solitudine, Francesco ha dimostrato al fratello di amarlo tanto, a tal punto da diventare la sua guida nel suo percorso. Motivo per il quale Gianmarco ha voluto dirgli "grazie", con la complicità della produzione del people-show del sabato sera di Canale 5.

"Mio padre muore e io mi trovo da solo con mio fratello", sono alcune parole della lettera di presentazione che Gianmarco ha scritto per il pubblico e letta dalla De Filippi in puntata. A seguito della morte dei due genitori, i fratelli appresero che gli zii non avrebbero potuto tenerli e si domandavano cosa ne sarebbe stato di loro e del loro indissolubile rapporto. "Sento parlare di orfanotrofio, ma poi fortunatamente arrivano i nonni. Poi muiono anche loro e non c'è più nessuno. E mio fratello mi ha detto 'adesso puoi contare solo su di me'", prosegue nella lettera. Da adolescente, Francesco ha cominciato a lavorare da scaricatore di casse d'acqua e anche in uno studio dentistico, mentre Gianmarco restava a casa a fare le faccende domestiche. "Mio fratello ha preso le botte per via mia e quando mi sono innamorato sono partito per la Svizzera, dove sono diventato chef. Lui mi ha accompagnato all'aeroporto - aggiunge, sul rapporto maturato con il fratello maggiore- e non sono mai più tornato a vivere in Italia. Ma se sono diventato chef, lo devo a lui".

La consegna della posta a Francesco - il quale ha cresciuto il fratello mittente della posta, investendo le sue energie e il suo tempo in sostituzione dei compianti familiari- è stata toccante. "Stasera se sono qui davanti a tutti è perché non sono stato bravo a dimostrarti il mio affetto. Tu sei l'eroe della mia vita e non lo sai", ha quindi dichiarato tra le lacrime, Gianmarco, rivolgendosi all'amato fratello nonché suo insegnante di vita. I due, ritrovatisi nello studio di C'è posta per te, non sono riusciti a trattenere la loro commozione e hanno colpito nel profondo i telespettatori.

Zlatan Ibrahimović elogia Francesco

Ad intervenire a sorpresa a C'è posta per te, ancor prima che i due fratelli si riabbracciassero, è stato l'atteso ospite della trasmissione, Zlatan Ibrahimović.