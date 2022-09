Zorzi casca dal pero: "Aurora incinta? Non mi risulta". Ed esplode l'ironia

La notizia ormai è di dominio pubblico. Aurora Ramazzotti è incinta ma l'amico Tommaso Zorzi sembra essere stato l'ultimo a saperlo. Anzi, l'ex gieffino ha proprio smentito la notizia della gravidanza della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Dopo che lo scoop di Chi è diventato di dominio pubblico, Zorzi ha commentato così sotto al post condiviso da Trash Italiano su Instagram: " A me non risulta". E così è finito al centro degli sfottò del popolo social: "Ah se non risulta a te allora siamo a posto", "Forse non siete così tanto amici...", "Riuscite ad immaginare solo lontanamente il DRAMA a cui potremmo assistere se davvero dovesse essere incinta e non lo ha detto a lui (dando l'esclusiva della notizia a Chi e giornalistihihihih vari) ". A questo punto le domande sono due: difenderà il segreto di Aurora? Oppure è rimasto escluso dal gossip? Chissà.

Anche i ricchi piangono, anzi dormono. E Chiara Ferragni sembra farlo spesso e ovunque. L'ironico reel condiviso dal marito Fedez su Instagram ha messo in mostra l'attitudine dell'influencer ma il commento di lei sotto al post ha scatenato la polemica. " Come sempre una mamma riposata ", ha scritto Chiara Ferragni dando la colpa della perenne stanchezza alle fatiche dell'essere madre. E le follower ci sono andate giù pesanti: " Ci vuole il coraggio tuo a scrivere che sei una madre stanca", "Non sanno neanche cosa sia la stanchezza sono talmente abituati a vivere nell'agio", "Pensa le mamme normali che stirano, cucinano, puliscono e non hanno le tate ". Della serie, con che coraggio.